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Sahte Balayı konusu ve oyuncuları! Sahte Balayı nerede ve ne zaman çekildi? TV'de ilk!

27.07.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte Balayı filmi bu akşam TV'de ilk kez FOX TV ekranlarında yayınlanacak. İzleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatan filmin başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Sinan Çalışkanoğlu yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Gün Doğa Sarı oturuyor. Peki, Sahte Balayı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sahte Balayı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte film hakkında detaylı bilgiler...

Sahte Balayı filminin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. 27 Temmuz Perşembe günü FOX TV'de yayınlanacak olan film komedi türünü ele alıyor. Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın üstlendiği, filmin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu ve Sinan Çalışkanoğlu dışında birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. İşte Sahte Balayı filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

SAHTE BALAYI KONUSU NEDİR?

Didem’in babası Osman kabadayı bir adamdır. Nakliye şirketi vardır, zengin biridir. Yoksul bir gençken kabadayılığıyla sivrilmiş, sonra ticarette başarılı olmuş, geleneklerine bağlı bir adamdır. Kızına çok düşkündür. Hayatta bir tek kızının mürüvvetini ve doğacak torunlarını istemektedir. Didem düğünden kaçınca deliye döner. Namusu ve itibarı zedelenmiştir. Bu yüzden kızının peşine düşer. Didem babasını çok sever. Hayatı düşünmeden yaşar. Üniversiteden mezun olunca bir iş kurmayı, yakışıklı ve zengin bir adamla evlenmeyi baştan kafaya koymuştur ve düğüne kadar gerçekten ne istediğini kendisine hiç sormamıştır. Hakan zengin ve yakışıklıdır, havalıdır, kendisi gibi üniversite mezunudur. Başta bunları yeterli görmüş ama balayı konusunda Hakan ile tartıştıktan sonra düğün salonunun tuvale-tinde aklı başına gelmiş, birden kaçmıştır. Gelin arabasıyla geldiği için orada arabası yoktur. Gizlice çıkmış, koşarak kaçmıştır. Yoldan geçen taksinin önüne çıkar ve biner. “Basabildiğin kadar bas, beni hemen uzaklaştır.” der. Böylece macera başlar.

sahte balayı

SAHTE BALAYI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Aslı Bekiroğlu

Sinan Çalışkanoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Han Kuleberoğlu

Betügül Ceylan

Gökhan Yavuz

Levent Sülün

SAHTE BALAYI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2023 yılında vizyona giren Sahte Balayı filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor.

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