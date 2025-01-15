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Sahte diploma ve ehliyet çetesi yakayı ele verdi! İstedikleri para belli oldu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.01.2025 10:13
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23 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte diploma ve ehliyet düzenleyen çeteden 19 kişi tutuklandı. Ankara merkezli çetenin sahte diploma ve sürücü belgesi çıkarttığı kişiler tespit edilmeye çalışılıyor. Çetenin yaptıkları işlemleri kaç lira karşılığında yaptığı da ortaya çıktı. İşte haberin tüm detayları!

Sahte diploma ve ehliyet çetesi yakayı ele verdi! İstedikleri para belli oldu

Sahte diploma çetesinin düzenledikleri sahte kimliklerle e-imza çıkarttılar. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin sistemine girerek ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdikleri ortaya çıkan çetenin sahte diploma düzenleyip lise mezunu bir kişiyi hukuk fakültesinden mezun dahi gösterdikleri ortaya çıktı.

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KAMU PERSONELLERİNİN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP E-İMZA ÇIKARDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 161 kişi hakkında başlattığı sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, sahtecilik çetesi Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'de görevli yetkililerin kimlik bilgilerini usulsüz olarak ele geçirdi. O bilgilerle de sahte ehliyet düzenledikleri belirlendi.

Deliller ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, oluşturdukları sahte ehliyetlerde fotoğrafını kullandıkları çete üyelerini elektronik imza üreten firmalara gönderdiler. Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kamu personeli adına e-imza çıkardılar.

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YAPILAN İŞLEMLERİN ÜCRETİ

Çete üyeleri e-imza karşılığında ise 3 bin lira aldıklarını itraf etti. Üstelik bir çete üyesinin birden fazla kamu görevlisinin ismiyle bu işlemi tekrarladığı da ortaya çıktı.

İddiaya göre, sahte kimlikler de Mahkumlar Derneği adı altında faaliyet gösteren bir mekanda basıldı.

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SINAVLAR İNCELENİYOR

Şu ana kadar 19 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir aşamaya da geçildi. Sahte ehliyet ve diploma düzenleyen çetesi çökerten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma, ehliyet ve sınav sonuçlarının peşine düştü.

Şüpheli işlemlerin tespitinin ardındansa kimliği ortaya çıkan sahte diploma ve ehliyet sahipleri hakkında kamuyu zarara uğratmaktan hukuki süreç başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: NTV

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Ehliyet meb
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