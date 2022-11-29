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Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi de Türkiye'yle birlikte öğrendi: Bir sabah 'Anne ben Çapa'yı tutturmuşum' diyerek geldi

29.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin koştuğu sahte doktor skandalı gündemdeki yerini korurken, skandal imza atan Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu. Bir sabah kızının "Anne ben Çapa'yı tutturmuşum" diyerek geldiğini belirten anne, "Doktorla birlikte fotoğraflar çekiliyor. Görüntülü arıyorum, hemşirelerle odada oturuyor. Bunların hepsi mi yalan olur? " ifadelerini kullandı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi de Türkiye'yle birlikte öğrendi: Bir sabah 'Anne ben Çapa'yı tutturmuşum' diyerek geldi

Sahte doktor skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıkması ülke gündemine oturdu.Tutuklanan Özkiraz'ın ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıkarken, ifadesinde ailesini üzmeme bahanesinin arkasına sığındı.

"SAHTE BİR SINAV SONUÇ BELGESİ HAZIRLAYIP AİLEME GÖSTERDİM"

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadelerinde "Ortaokulu Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dediği öğrenildi.

ANNESİ KONUŞTU: O GÜNE KADAR BİLMİYORDUK

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi Semra Arslan ilk kez konuştu. Kendisinin de bilmediğini ifade eden anne ATV'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

ANNE

"Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. Bana derdi ki anne sen çok çektin. Ben seni kurtaracağım. Doğru söyleseydi, beni kurtarmasaydı ya. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa'da yemek yiyor. O güne kadar bilmiyorduk.

"ANNE BEN ÇAPA'YI TUTTURMUŞUM"

Gece saat 23.00'da tutuklandı denildi. Maaş almış olsaydı, paraya heves etti derdim. Ama bu da yok. Bir sabah bağırarak uyandı. Korktum. Ne oldu dedim. Anne ben sınavdan 496 puan almışım dedi. Tercihlerini yaptı. Bir hafta on gün sonra, anne 'Ben Çapa'yı tutturmuşum' dedi.

Kayıt olmaya gittiğinde iki tane kimlik getirdi. Biri fakülte kimliği, biri de tıp fakültesi kimliği. 'Anne bunu bana zimmetlediler' dedi. Yurda yerleştirdik. Yurt müdürünün numarasını aldık.

"İSTANBUL'DA BİR YIL KALDI"

İlk defa ayrılıyorduk kızımızdan. Kazanmış kızımız dedik. Rabbim her anneye, babaya bunu nasip etmezdi. İstanbul'da bir yıl kaldı, geri geldi. 'Dekanlıktan bulunduğunuz yerlerdeki hastanelerde ve sağlık ocaklarında ders görün dediler' dedi."

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş! Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

"HEPSİ Mİ YALAN OLUR?"

Hemşireler ve doktorla da arasının çok iyi olduğunu anne konuşmalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir çocuk cerrahisi var. Ben onun yanında çalışacağım dedi. Hatta bir arkadaşım daha var dedi. İki kişi geldik dedi. Haftada iki gün nöbete kalıyor. Ameliyathanelerde yemekler yiyordu. Bunları başhekim de görüyor. Doktorla birlikte fotoğraflar çekiliyor. Görüntülü arıyorum, hemşirelerle odada oturuyor. Bunların hepsi mi yalan olur? Hiçbir şey anlayamadık biz.

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Beni de hastaneye götürüyordu. Doktor arkadaşımızın arkadaşı diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum asla böyle bir şeye kalkışmaz."

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Doktor Tekirdağ

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