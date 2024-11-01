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  4. Sahte parfüm aldığını söyledi! Duygu Özaslan'ın videosundaki o sözleri tepki çekti! 'Kibir mi o?'

Sahte parfüm aldığını söyledi! Duygu Özaslan'ın videosundaki o sözleri tepki çekti! 'Kibir mi o?'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.11.2024 15:54
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Yayınladığı videolar ve yaptığı açıklamalarla sık sık dalga konusu olan fenomen Duygu Özaslan şimdi de sahte parfüm aldığını söylediği videosundaki tavrı nedeniyle eleştirildi. Ünlü fenomene 'Kibirli' yorumları yapıldı.

Sahte parfüm aldığını söyledi! Duygu Özaslan'ın videosundaki o sözleri tepki çekti! 'Kibir mi o?'

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan fenomen Duygu Özaslan, geçtiğimiz aylarda "Bir lahmacuna 1200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" sözleriyle dile düşmüştü. Şimdi de TikTok'ta yayınladığı videoyla tepki çekti.

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SAHTE PARFÜM ALDI, TAVRI TEPKİ ÇEKTİ!

Ünlü YouTuber, paylaştığı videoda orijinal parfüm aldığını zannederken sahne parfüm satın aldığını söyledi. "Koskoca Duygu Özaslan'a da sahte parfüm satmazsın" notunu düşünce de takipçileri tepki gösterdi.

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Yapılan yorumlardan bazıları...

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