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Sahurda gün boyu tok tutacak pratik tarifler! Sadece 15 dakikada hazırlanan sahur tarifleri

28.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahurda yapılacak tarifler ramazan boyunca aratılan konular arasında bulunuyor. Sahur tariflerinin hem gün boyunca tok tutması hem de pratik olması isteniyor. Sahurda ne yapsam diye düşünüyorsanız midenizi iftara kadar tok tutacak ve susatmayacak bu tariflere bir şans verebilirsiniz.

Sahurda gün boyu tok tutacak pratik tarifler! Sadece 15 dakikada hazırlanan sahur tarifleri

Sahurda hazırlanan tariflerinin susatmaması ve hızlı bir şekilde hazırlanması önem taşıyor. Uykudan uyanıp yorucu tarifler yapmaya üşenen kişiler için pratik ama fazlasıyla lezzetli tarifler bulunuyor. Sadece 15 dakikada hazırlanan bu tarifler yiyen herkesi mutlu ediyor.

SAHURDA YAPILABİLECEK PRATİK TARİFLER

YUMURTALI EKMEK KIZARTMASI TARİFİ

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Malzemeler

  • 8 dilim bayat ekmek
  • 5 adet yumurta
  • İsteğe bağlı baharatlar
  • Tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

Tarifi

  • Derin bir kabın içinde yumurtaları çırpın ve içine kullanmak istediğiniz baharatları ekleyin.
  • Ekmek dilimlerini yumurta kabının içinde arkalı önlü değiştirerek 15 dakika bekletin.
  • Teflon tavaya sıvı yağı koyun ve yağı ateşte kızdırın.
  • Yumurtalı ekmek dilimlerini kızgın yağa bırakın. Ekmeği arkalı önlü, altın rengine dönecek şekilde kızartın.

TAVA BÖREĞİ TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 küçük kase rendelenmiş kaşar peynir rendesi veya dilediğiniz tür peynir
  • Maydonoz
  • Tavayı yağlamak için sıvı yağ

Yapılışı

  • Bir kabın içinde süt, yumurtayı çırpın.
  • Un, kabartma tozu, tuz, un, peynir ilave edin, malzemeleri karıştırın. (İsteğe göre maydonoz da eklenebilir)
  • Sıvı yağla yağlanmış büyük granit veya teflon tavanın içine hazırladığınız hamuru yerleştirin, spatulayla düzeltin.
  • Kapağı kapalı olarak orta - kısık ateşte her iki tarafı da kontrollü olarak pişirin.

LALANGA TARİFİ

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Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağı kaşar peyniri
  • 2 su bardağı un
  • 1çay kaşığı tuz
  • Kızartmak için:
  • 1/3 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

  • Bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Yumurtaları çırptıktan sonra üzerine yoğurt ve sütü ilave ederek karıştırın.
  • Ardından kaşar peyniri ve unu ilave ederek kek kıvamına benzer yoğunlukta bir harç elde edin.
  • Bir tavanın içerisine yağı aktarın ve kızdırın. Ardından hazırladığınız harçtan kaşık yardımıyla ya da elinizle şekillendirerek orta kalınlıkta bezeler alın ve yağda arkalı önlü kızartın.
  • Fazla yağını süzdürerek servis edebilirsiniz.

YUMURTA SALATASI TARİFİ

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Malzemeler

  • 4 adet haşlanmış yumurta
  • 1 adet orta boy domates
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 1/4 demet maydanoz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz, karabiber (isteğe göre)

Yapılışı

  • Yumurtaları haşlayın, kabuklarını soyun ve doğrayın.
  • Domatesi ve salatalığı küp şeklinde doğrayın.
  • Soğanı ince ince doğrayın.
  • Maydanozu ince kıyın.
  • Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.
  • Doğranmış yumurtaları, domatesi, salatalığı, soğanı ve maydanozu salata kabına ekleyin.
  • Hazırladığınız sosu salataya ekleyin ve karıştırın.
  • Salatayı servis tabağına alın ve dilimlenmiş ekmek ile servis yapın.

PATATES TOSTU TARİFİ

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Malzemeler

  • 3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

Yapılışı

  • Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın.
  • Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın.
  • Tost makinenizi iyice ısıtın.
  • Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin.
  • İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

BAZLAMA TARİFİ

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Malzemeler

  • 6 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ılık su

Yapılışı

  • Ilık su, maya, sıvı yağ ve yoğurdu bir kasede karıştırın.
  • Üzerine unun bir kısmını ilave edip tuzu da ekledikten sonra yoğurmaya başlayın. Ara ara un ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
  • Üzerini kapatıp 1 saat mayalandırın.
  • 8 eşit beze hazırlayıp yuvarlayın ve unlanmış tezgahta tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
  • Isınmış tavada kabarcıkların oluşmasına izin vererek bazlamaları arkalı önlü yaklaşık 3'er dakika pişirin.
  • Yumuşacık bazlamaları sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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