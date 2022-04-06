Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çokeşli ilişkileri eleştirildi! Açıklaması olay oldu: Bensiz kadınları tavlayamaz

Çokeşli ilişkileri eleştirildi! Açıklaması olay oldu: Bensiz kadınları tavlayamaz

06.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta ‘Cliquebaittv’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın sosyal medyada eşiyle yaşadıkları çokeşli ilişkilerini anlattığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Sosyal medyadan kendisine ve eşine yönelik olarak yapılan sert eleştirileri ciddiye almadığını ifade eden Clique Baitt, kocasının onu terk edeceğini söyleyen yorumlara güldüğünü itiraf etti.

Çokeşli ilişkileri eleştirildi! Açıklaması olay oldu: Bensiz kadınları tavlayamaz

Clique Baitt ve eşi geleneksellikten uzak evliliklerini sosyal medyada paylaşarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Toplumsal aile normlarının kalıpları arasında sıkışmak istemediklerini belirten Baitt ve eşi çokeşli bir hayat sürdürüyor. TikTok’ta 623 bin takipçisi bulunan Baitt, kocası tarafından başka bir kadın için terk edileceğini söyleyen yorumlara espirili bir dille cevap verince sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeninden ilginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim onunla kaçtı”Sosyal medya fenomeninden ilginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim onunla kaçtı”

“KORKMUYOR MUSUN?”

1

Sosyal medya kullanıcıları Clique Baitt’in eşinin kendisini başka bir kadın için terk etmesi konusunda korku yaşayıp yaşamadığını sorduğunda ise, “Bensiz kadınları tavlayamaz” şeklinde cevap verdi. Sosyal medyada olay yaratan cevabından sonra Baitt, kullanıcıları adeta ikiye böldü. Kimileri genç kadının cevabını özgüven dolu bulurken kimileri ise ilişkilerinin temelinde sorunlar olduğunu ifade etti.

Akılalmaz olay! “Yıl dönümünde üçlü ilişki yaşadık, diğer kadın eşimden hamile kaldı”Akılalmaz olay! “Yıl dönümünde üçlü ilişki yaşadık, diğer kadın eşimden hamile kaldı”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”
Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...
Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca...

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca...

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! Her gün mutlaka için

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! Her gün mutlaka için

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.