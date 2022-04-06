Çokeşli ilişkileri eleştirildi! Açıklaması olay oldu: Bensiz kadınları tavlayamaz

Clique Baitt ve eşi geleneksellikten uzak evliliklerini sosyal medyada paylaşarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Toplumsal aile normlarının kalıpları arasında sıkışmak istemediklerini belirten Baitt ve eşi çokeşli bir hayat sürdürüyor. TikTok’ta 623 bin takipçisi bulunan Baitt, kocası tarafından başka bir kadın için terk edileceğini söyleyen yorumlara espirili bir dille cevap verince sosyal medyada gündem yarattı.

“KORKMUYOR MUSUN?”

Sosyal medya kullanıcıları Clique Baitt’in eşinin kendisini başka bir kadın için terk etmesi konusunda korku yaşayıp yaşamadığını sorduğunda ise, “Bensiz kadınları tavlayamaz” şeklinde cevap verdi. Sosyal medyada olay yaratan cevabından sonra Baitt, kullanıcıları adeta ikiye böldü. Kimileri genç kadının cevabını özgüven dolu bulurken kimileri ise ilişkilerinin temelinde sorunlar olduğunu ifade etti.



