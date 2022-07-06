Şaka yapmak istemişti! Her şey bir anda tersine dönünce Rus askeri kendisini vurdu

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaşan bir Rus askeri arkadaşlarına şaka yapmak isterken işlerin bir anda tersine dönmesi üzerine dehşeti yaşadı. Silahı çelik yeleğinin üzerinden karnına doğrultan asker bir anda silahı ateşledi. Silahın ateşlenme sesiyle beraber asker, acı içinde yere yığıldı. O anları meslektaşları anbean kaydetti.

CİDDİYE ALMADILAR

Askerin acı içinde yerde kıvrandığını gören arkadaşları ona gülerek, “Yaralanmış gibi görünüyorsun” dedi. Kaydedilen görüntülerde askerin yerde nefes almakta zorlandığı ve acı içinde bağırdığı görüldü.



