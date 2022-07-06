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  4. Şaka yapmak istemişti! Her şey bir anda tersine dönünce Rus askeri kendisini vurdu

Şaka yapmak istemişti! Her şey bir anda tersine dönünce Rus askeri kendisini vurdu

06.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Rus askeri, meslektaşlarının gözünün önünde bir şaka yapmak istedi. İsmi açıklanmayan Rus askeri, kurşun geçirmez bir yelek giyerek elindeki silahı karnına dayadı. Silahın bir anda ateşlenmesi üzerine asker yere yığıldı. Askerin acı içinde yerde kıvrandığı anlar diğer Rus askerleri tarafından kaydedildi.

Şaka yapmak istemişti! Her şey bir anda tersine dönünce Rus askeri kendisini vurdu

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaşan bir Rus askeri arkadaşlarına şaka yapmak isterken işlerin bir anda tersine dönmesi üzerine dehşeti yaşadı. Silahı çelik yeleğinin üzerinden karnına doğrultan asker bir anda silahı ateşledi. Silahın ateşlenme sesiyle beraber asker, acı içinde yere yığıldı. O anları meslektaşları anbean kaydetti.

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CİDDİYE ALMADILAR

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Askerin acı içinde yerde kıvrandığını gören arkadaşları ona gülerek, “Yaralanmış gibi görünüyorsun” dedi. Kaydedilen görüntülerde askerin yerde nefes almakta zorlandığı ve acı içinde bağırdığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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