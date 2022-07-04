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Sakarya'da feci kaza! TIR, TIR'a arkadan çarptı, sürücü yanarak can verdi

04.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. TIR’a arkadan çarpan TIR alev alarak yandı, sürücüsü Musab Bişi ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sakarya'da feci kaza! TIR, TIR'a arkadan çarptı, sürücü yanarak can verdi

Feci kaza, saat 06.30 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek Çakallık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Musab Bişi idaresindeki TIR, önünde ilerlemekte olan TIR’a arkadan çarptı. Musab Bişi 'nin kullandığı TIR, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Bişi, TIR’da mahsur kaldı.

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Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Musab Bişi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Musab Bişi’nin cenazesi morga kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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