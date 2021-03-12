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Sakarya'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

12.03.2021 00:18 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolu üzerinde TIR ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi D650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Cafer Küçükdemirci idaresindeki TIR, bir kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar önlerinde ilerlemekte olan iş makinesine de çarptı. Kazada kağıt gibi ezilen araçlarda sıkışan sürücüler ve kamyonetin içerisinde bulunan Reşat Gökdeniz ağır yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

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Olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan sürücüleri çıkartmak için adeta zamanla yarıştı. Sıkışan araçlarda yaşam mücadelesi veren yaralılar, ekiplerin zorlu çalışması neticesinde yaklaşık 1 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Küçükdemirci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Öte yandan, kağıt gibi ezilen araçların karıştığı kaza sonrasında D-650 Karayolu Adapazarı istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların araçlardan çıkarılması sonrasında tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanan trafik ve kaza yeri havadan da görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

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