Ama bu kez dudak uçuklatan, uçmuş fiyatlar değil, aksine her tabak için biçilen mütevazı bedel: : 1,5 TL'ye çorba, 3 TL'ye kuru fasulye, 5 TL'ye kıymalı yemek, 2 liraya tatlı!

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

1 / 12 Döviz kurlarının fırladığı, enflasyonun yüzde 17'yi geçtiği ve bugün yapılan açıklamayla faizlerin yüzde 24'e çıktığı ekonomi piyasasında, marketlerden lokantalara kadar raf ve vitrinlerdeki her ürüne de zam üstüne zam geliyor.

2 / 12 Market etiketlerinin sık sık değiştirilip, salçadan makarnaya kadar tüm temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarına fahiş zam yapılırken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü "kaldı mı böyle yerler" dedirtti.

3 / 12 Sakarya'dan "Bahadır Lezzet" isimli bir lokantanın şaşkınlık veren fiyat listesini twitter hesabından paylaşan bir kullanıcının "çorba 1.5 lira, insan evladı" notu ise her şeyi anlatıyor.

4 / 12 Söz konusu lokantada fiyatlar şöyle:

5 / 12 Şaşkına dönen twitter kullanıcılarının birbirinden ilginç tepkileri:

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