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Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 22:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da bir restoranın fiyat listesi, sosyal medyanın gündemi oldu!

Ama bu kez dudak uçuklatan, uçmuş fiyatlar değil, aksine her tabak için biçilen mütevazı bedel: : 1,5 TL'ye çorba, 3 TL'ye kuru fasulye, 5 TL'ye kıymalı yemek, 2 liraya tatlı!

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

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Döviz kurlarının fırladığı, enflasyonun yüzde 17'yi geçtiği ve bugün yapılan açıklamayla faizlerin yüzde 24'e çıktığı ekonomi piyasasında, marketlerden lokantalara kadar raf ve vitrinlerdeki her ürüne de zam üstüne zam geliyor.
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Market etiketlerinin sık sık değiştirilip, salçadan makarnaya kadar tüm temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarına fahiş zam yapılırken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü "kaldı mı böyle yerler" dedirtti.
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Sakarya'dan "Bahadır Lezzet" isimli bir lokantanın şaşkınlık veren fiyat listesini twitter hesabından paylaşan bir kullanıcının "çorba 1.5 lira, insan evladı" notu ise her şeyi anlatıyor.
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Söz konusu lokantada fiyatlar şöyle:

Söz konusu lokantada fiyatlar şöyle:
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Şaşkına dönen twitter kullanıcılarının birbirinden ilginç tepkileri:

Şaşkına dönen twitter kullanıcılarının birbirinden ilginç tepkileri:
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