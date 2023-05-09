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Sakiler kimdir, şarkıları nelerdir? 2. Sayfa'nın konuğu Sakiler'in grup üyeleri!

09.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakiler, bugün 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Cover yaptıkları bir şarkıyla programın açılışı yapılırken ünlü müzik grubunun üyeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Sakiler kimdir? İşte 2. Sayfa magazin programının konuğu Sakiler'in grup üyeleri...

Sakiler kimdir, şarkıları nelerdir? 2. Sayfa'nın konuğu Sakiler'in grup üyeleri!

Sakiler, TV8'in sevilen programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Müge Dağıstablı ve Gülşen Yüksel Sakiler müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'ı ağırladı. İşte Sakiler hakkında merak edilenler...

SAKİLER KİMDİR?

Sakiler müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Grubun solisti Hasan Gözetlik'tir.

Sakikler, Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Daha önce, bir döneme damga vuran Grup 84'ün "Ölürüm Hasretinle" şarkısını da coverlayan Sakiler, Serdar Ortaç'ın "Canıma Minnet" şarkısını da yorumlamıştır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU SAKİLER'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Sakiler müzik grubu; Dünyadan Uzak, Canıma Minnet, Selamı Var, Yalanı Bırak, Adımız Ayyaş, Doyamadım, Aşığın Kaderi, Ölürüm Hasretinle, Vur Vur gibi şarkıları seslendirmişlerdir.

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Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel 2. sayfa Gülşen magazin

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