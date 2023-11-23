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  4. SAKLA BENİ 4. BÖLÜM FULL İZLE! Sakla Beni hangi kanalda, saat kaçta? Son bölüm özeti

SAKLA BENİ 4. BÖLÜM FULL İZLE! Sakla Beni hangi kanalda, saat kaçta? Son bölüm özeti

23.11.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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Sakla Beni 4. bölüm full izle ekranı sorgulanıyor. Sevilen dizi bu akşam dördüncü bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Nazım Namidar gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra yayın saati ve hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi. Sakla Beni dizisi ilk bölümündeki sahneler ile büyük tepki toplamıştı. Peki, Sakla Beni hangi kanalda, saat kaçta? Son bölüm özeti ve Sakla Beni 4.bölüm full izle ekranı!

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin dördüncü bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 4. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ HANGÜ GÜN OYNUYOR, BUGÜN VAR MI?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam dördüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir. Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır.

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SAKLA BENİ 4. BÖLÜM FULL İZLE!

Mete, herkesi şaşırtacak bir karar alarak Naz ile gelecek hafta evlenmek istediğini söyler. Bu karar Naz'ı bulutların üzerine çıkarırken, tüm bu gelişmeleri yanı başında sessizce izlemek zorunda kalan İncila'yı çok yaralar. Oğlunun Naz ile evlenmesine razı olmayan Gülten, Mete'ye herkesi şaşırtacak bir şart koşar. Kına gecesinde yaşanan bir karışıklık birbirine hem aşık hem de kızgın ikiliyi sürpriz şekilde bir araya getirirken, Mete'nin suçlayıcı tavırlarına daha fazla tahammül edemeyen İncila, bu gizli ilişkiyi gözler önüne serebilecek tehlikeli bir adım atar.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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