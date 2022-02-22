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Saklambaç dediğin böyle olur! Çöp kutusuna hapsolmuş çocuk kafaları karıştırdı

22.02.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta paylaşılan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarını şaşkına uğratan videoda çöp kutusuna hapsolan bir çocuk Google Haritalar’daki detayla ortaya çıktı. Paylaştığı videoda önce İsviçre’ye sonra Lozan kentine yakınlaşan kullanıcının Parc de Valency’de rastladığı görüntü hem şaşırttı hem gülümsetti.

Saklambaç dediğin böyle olur! Çöp kutusuna hapsolmuş çocuk kafaları karıştırdı

‘Thegoogleearthguy’ adlı sosyal medya kullanıcısı, aktif volkanlardan denizde yüzen dev bir plastik ördeğe kadar Google Haritalar'da erişebileceğiniz aklınıza gelebilecek en garip bulgularını kaydederek 1.1 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri haline dönüşen ‘Thegoogleearthguy’ isimli kullanıcının son paylaşımı takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Google Haritalar'daki son keşfinde çöp kutusunun içinden çıkan bir çocuğun bulanık görüntüsünü yakaladı.

VİDEO BİNLERCE KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

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624.000'den fazla kez görüntülenen bu videoda, İsviçre'nin Lozan kentine yakınlaşan kartal gözlü bu kullanıcı daha da yakınlaşarak Lozan'daki Parc de Valency’ e ulaştı. Sokak görünümüne kadar yakınlaştığında bulduğu şey parktaki yuvarlak yeşil tepeli çöp kutularından birinin açıklığından dışarı fırlayan bir çocuğun bulanık görüntüsüydü.

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ÇOCUĞUN ORADA NE İŞİ OLDUĞU HALA MERAK KONUSU

Ne çocuğun neden orada olduğu ne de kullanıcının bu görüntüye nasıl ya da neden ulaştığı bilinmiyor, ancak bu komik görüntü görenleri şaşırtıyor ve gülümsetiyor. İzleyenler videoyu paylaşan gencin keşif yeteneğine hayran kaldılar ve bir yandan da görüntüdeki çocuğun çöp kovasında ne aradığı konusunda şaşkınlar.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntünün kurgu olduğunu iddia ederek “Bu nasıl oluyor?” yorumunu yaptı. Videoya mizahi yorumlar yapan kullanıcılar, "Saklambaç dediğin böyle olur” ve "Bana sorarsanız, bulaşıkları yıkamadı ve annesi peşinde." diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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