Sosyal medyada ‘en düz göbeği’ olan model, ince belini eleştirenlere sert cevaplar verdi

Fitness yıldızı ve model Ruth Telles, sosyal medya belinin inceliği sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. 'Instagram'daki en düz göbeğe' sahip olduğunu iddia eden influencer, figürü üzerinden sıklıkla nefret mesajları aldığını söyledi. 26 yaşındaki fenomen ince fiziğini sağlıklı bir fitness rutinine borçlu olduğunu belirtti.

“SUÇ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Belinin inceliği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldiğini ifade eden Telles, “Bugünlerde zayıf olmak suç gibi görünüyor. Görünür kemiklerim sağlıklı bir fitness rutinin sonucudur” dedi.

Hafta beş kez antreman yaparak formda kaldığını söyleyen Telles, “Egzersiz yaparken her zaman karın kaslarımı çalıştırıyorum. Karın bölgesindeki kasların çalışması yağ yakmanıza yardımcı olmasının yanı sıra, kaslarınızı güçlendirmenize, belinizi inceltmenize ve hatta duruşunuzu iyileştirmenize yardımcı olur.” diye konuştu.

“PHOTOSHOP KULLANIYORSUN”

209 bin sosyal medya takipçisi bulunan Telles, kullanıcıların kendisini fotoğraflarını değiştirmekle suçladığını ifade etti. Sosyal medyadan “Photoshop olmadan gerçekten neye benzediğinizi göstermelisin”, “Photoshopu bu kadar çok kötüye kullanan bu insanları görmek tuhaf” yorumlarını aldığını söyledi.



