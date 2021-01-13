Saklıkent Kanyonu nerede, nasıl gidilir? Saklıkent Kanyonu giriş ücreti

Tatil anlayışı ne kadar değişti, eskiden deniz turizmi için tatile gidildiğinde günler güneşlenme ve yüzmeyle geçerdi. Şimdilerde mutlaka çevredeki tarihi ve doğal güzellikler de plana dahil ediliyor. İşte Muğla'ya tatile gelenler de Saklıkent Kanyonu'nu görmeden dönmüyor. Ünü ülke sınırlarını aşan kanyonun 4 mevsim yerli yabancı ziyaretçisi eksik olmuyor. Bu yazıda Saklıkent Kanyonu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti gibi bilgileri bulabilirsiniz.

SAKLIKENT KANYONU NEREDE

Saklıkent Kanyonu Muğla ili Seydikemer ilçesine bağlı. Biz Fethiye'de sanıyorduk diyorsanız şöyle; kanyon Muğla’nın en son ilçe olan yerleşimi Seydikemer sınırlarında yer alıyor. Saklıkent, Fethiye ile özdeşleşse de, 2012 Seydikemer ilçe statüsü alınca durum değişti.

Saklıkent'e bireysel aracınızla gidecekseniz ilçenin en turistik noktalarından olduğu için tabelalar sizi yönlendirecektir. Toplu taşıma ile gitmek isterseniz otogarın önünden Saklıkent dolmuşlarına binebilirsiniz. Ayrıca tur şirketleri de kanyona turlar düzenliyor. Onlara da katılabilirsiniz.