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Saklıkent Kanyonu nerede, nasıl gidilir? Saklıkent Kanyonu giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 13.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Saklıkent Kanyonu nerede, nasıl gidilir? Saklıkent Kanyonu giriş ücreti

Şırıl şırıl akan sularıyla, doğasıyla Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri Saklıkent Kanyonu. Yaz aylarında sıcaklardan kaçan turistler kanyonun serin havasında soluklanıyorlar.

Tatil anlayışı ne kadar değişti, eskiden deniz turizmi için tatile gidildiğinde günler güneşlenme ve yüzmeyle geçerdi. Şimdilerde mutlaka çevredeki tarihi ve doğal güzellikler de plana dahil ediliyor. İşte Muğla'ya tatile gelenler de Saklıkent Kanyonu'nu görmeden dönmüyor. Ünü ülke sınırlarını aşan kanyonun 4 mevsim yerli yabancı ziyaretçisi eksik olmuyor. Bu yazıda Saklıkent Kanyonu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti gibi bilgileri bulabilirsiniz.

SAKLIKENT KANYONU NEREDE

Saklıkent Kanyonu Muğla ili Seydikemer ilçesine bağlı. Biz Fethiye'de sanıyorduk diyorsanız şöyle; kanyon Muğla’nın en son ilçe olan yerleşimi Seydikemer sınırlarında yer alıyor. Saklıkent, Fethiye ile özdeşleşse de, 2012 Seydikemer ilçe statüsü alınca durum değişti.

saklıkent kanyonu nerede

Saklıkent'e bireysel aracınızla gidecekseniz ilçenin en turistik noktalarından olduğu için tabelalar sizi yönlendirecektir. Toplu taşıma ile gitmek isterseniz otogarın önünden Saklıkent dolmuşlarına binebilirsiniz. Ayrıca tur şirketleri de kanyona turlar düzenliyor. Onlara da katılabilirsiniz.

Saklıkent Kanyonu yol tarifi için buraya tıklayın.

Saklıkent Kanyonu-Fethiye arası 46 km
Saklıkent Kanyonu-Kaş arası 82 km

SAKLIKENT KANYONU HAKKINDA BİLGİ

Saklıkent Kanyonu'nu içinde barındıran bölge 1996 yılında milli park statüsü alarak Saklıkent Milli Parkı olmuş. Kanyon milli parkın en güzel bölümü. Uzunluğu 18 kilometreyi bulan kanyonun yüksekliği 200 metre ile 600 metre arasında değişiyor. Kanyon binlerce yıl önce oluşmuş. Kolay aşınabilen kalkerli yapısı fay çatlaklarının da etkisiyle asırlar içerisinde derin bir kanyona dönüşmüş. Peki kanyonun bir çoban tarafından keşfedildiğini biliyor muydunuz?

saklıkent kanyonu

Çoban Ekrem 1988 senesinde hayvanlarını otlatmak için dağ tepe bayır gezerken farkında olmadan kanyonun içine girmiş ve gördüğü manzara karşısında şaşkına dönmüş. Şimdiye dek kimsenin haberdar olmadığı yüksek kaya kütlelerinin arasından buz gibi akan suyu ile kanyonu farketmiş. Kendi çabalarıyla bir köprü yaparak kanyona giriş sağlayan çoban kanyonu 49 yıllığına Orman Bakanlığı’ndan kiralamış ve bir alabalık çiftliği kurmuş. 1996’da Saklıkent Milli Park statüsüne kavuşunca Ekrem Uçar’ın sözleşmesi feshedilmiş. 2014 yılından beri Seydikemer Belediyesi tarafından işletiliyor.

BUNLARI YANINIZA ALIN

Kanyonun girişinde çelikten yapılan bir yürüyüş yolu bulunuyor. Sonrasında ise dağların arasından kanyonun derinliklerine doğru yürümek isterseniz yanınızda deniz ayakkabısı getirin. Terlikle burada yürümek zor ve tehlikeli. Eğer yanınızda getirmeyi unuttuysanız kanyonda da kiralayabiliyorsunuz. Kanyonun derinliklerinde yürürken ıslanacaksınız. O nedenle yanınıza yedek kıyafetler alın. Yine değerli eşyalarınızın ıslanmaması için su geçirmez bir çanta ya da poşete ihtiyacınız olabilir.

saklıkent kanyonu fethiye

SAKLIKENT KANYONU'NDA YEME-İÇME

Kanyonun girişinde bulunan restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Suyun üstüne kurulu sofralarda soluklanmak iyi bir seçenek. Saklıkent'te kahvaltı yapmak isterseniz bölgede gözleme yapan çok sayıda yer bulunuyor. Yemek içinse alabalık iyi bir seçenek olabilir.

saklıkent milli parkı

BONUS: Saklıkent Kanyonu'na gittiğiniz gün civarda bulunan Tlos Antik Kenti ve Gizlikent Şelalesi'ni de mutlaka rotanıza ekleyin.

https://www.mynet.com/gizlikent-selalesi-nerede-nasil-gidilir-gizlikent-selalesi-hakkinda-bilgi-190101252765

SAKLIKENT KANYONU GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Saklıkent Kanyonu giriş ücreti 2021 için 9 TL, indirimli 4,5 TL. Müze kart burada geçerli değil. Ziyaret saatleri: 08.45-19.30

Saklıkent Kanyonu iletişim: 0535 454 21 63

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