Salda Gölü'yle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Burdur'da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Maldivleri" olarak da bilinen Salda Gölü'yle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
'MÜJDE VERİYORUM'
"Şimdi size çok farklı bir müjde veriyorum" diyen Erdoğan "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
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