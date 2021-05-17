Saldırı altındaki Gazze, Google Haritalar'da neden bulanık?

Bununla birilikte, Gazze Google Haritalar’da net olarak görülmüyor. Bu durum ise saldırıları bulmak ve yıkımı belgelemek için açık kaynak (harita verileri dahil) kullanan araştırmacılar tarafından sorun olarak görülüyor.

Açık kaynak araştırmacısı Samir, "İsrail ve Filistin topraklarından yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri elde edememiz bizi geri götürüyor" dedi. Aslında, hem İsrail hem de Filistin bölgelerinin çoğu, uydu şirketlerinden daha yüksek kaliteli görüntüler alınmasına rağmen, Google Earth'te düşük çözünürlüklü uydu görüntüleri olarak görünüyor.

Örneğin Gazze'de arabaları görmek neredeyse imkansız. Ancak bu durum, otomobillerin keskin bir şekilde tanımlandığı ve insanları seçmenin mümkün olduğu Kuzey Kore'nin gizli başkenti Pyongyang için geçerli değil.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Uydu görüntülerinin kullanımı, çatışmaların raporlanmasında hayati bir unsur haline geldi. Araştırmacılar, şu anda uyduları kullanarak Gazze’de füze atılan yerleri ve hedeflenen binaları doğrulamaya çalışıyor.

Ancak, en yaygın kullanılan görüntü platformu olan Google Earth'te, Gazze'ye yönelik en son görüntüler düşük çözünürlüklü ve bulanık.