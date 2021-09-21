Saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral kamerayı görünce korktu! Yüzü tanınmaz halde

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin ile evlerine girerken tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti.

Yüzü tanınmaz halde olan Aral yaşadığı saldırının şokunu atlatabilmiş değil. Ünlü isim kameraların bir anda karşısına çıkması sonrası büyük korku yaşadı.

Yiğit Marcus Aral, emniyetten çıkarken görüntülendi. 4 kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Aral, “Kerem Bey’in selamı var diyerek 4 kişi saldırdı. Bilmiyorum bende bakalım kimmiş Kerem Bey öğreneceğiz. Raporu aldık hepsi tutuklanacak” dedi.

KEREM KAMIŞLI'YLA YİĞİT MARCUS KAVGASI

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atan Şahin'in erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral hakkında "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" ve 3 ayrı suçtan toplamda 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Yiğit Marcus Aral hakkında, '100 metreden fazla yaklaşmamak' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.



