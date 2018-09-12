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Sally Field: Üvey babamın tacizine uğradım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Hollywood ünlüleri son iki yıldır geçmişte başlarına gelen taciz olaylarını açık yüreklilikle itiraf ediyor. Bunlara yeni bir halka daha eklendi. Ünlü oyuncu Sally Field itiraf etti

Sally Field: Üvey babamın tacizine uğradım

New York Times'a konuşan Sally Field, 17 yaşındayken de hamile kaldığını ve Meksika'da bugüne kadar gizlediği bir kürtaj geçirdiğini ekledi.

Yakında In Pieces adını taşıyan anı kitabı yayınlanacak olan Sally Field, uğradığı taciz konusunda bugüne kadar sessiz kaldığını çünkü "bir sesi olduğunu bilmediğini de" söyledi.

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Şu anda 71 yaşında olan Sally Field, tacize uğradığını annesine anlattığını da sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu annesinin kendisine bu konuda destek olduğunu belirtti.

Sally Field, In Memories adlı kitabında Jocko lakabıyla tanınan üvey babası hakkında şunları yazdı: "Eğer Jocko sadece zalim ve kavgacı olsaydı yer şey daha kolay olabilirdi. Ama öyle değildi."

Sally Field, uğradığı tacizin bir kere ile sınırlı kalmadığını 14 yaşına gelinceye kadar tekrarlandığını belirtti.

"Kendimi çaresiz bir çocuk gibi hissediyordum. Başıma gelenler beni güçlendirdi. Ama ben sadece bir çocuk gibi hissetmek, sadece bir çocuk olmak isterdim" diye yazdı.

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