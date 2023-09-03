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  4. Salma Hayek, 57. yaş gününü minik bikinisiyle fiziğini sergileyerek kutladı

Salma Hayek, 57. yaş gününü minik bikinisiyle fiziğini sergileyerek kutladı

03.09.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan Salma Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda minik kırmızı bikinisiyle poz verdi. Son dönemde tatil pozlarıyla adından söz ettiren Hayek "Hayatta olduğum için çok mutluyum" dedi.

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu Salma Hayek Pinault, Hollywood'un ünlü simaları arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettiren Hayek geçtiğimiz haftalarda tatilde kameralara yakalanmıştı.

"Kusursuzluk" iddiası olmasa da paylaşımlarıyla gerçek görünümü arasındaki fark sebebiyle eleştirilen Hayek'ten yeni tatil pozları geldi.

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Salma Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda minik kırmızı bikinisiyle poz verdi. 'Hayatta olduğum için çok mutluyum ve tüm nimetler için çok minnettarım' diyerek seksi slayt gösterisinin başlatan Hayek devamında ise şunları söyledi:

Paris'teki evinden paylaşım yapınca... Paris'teki evinden paylaşım yapınca...

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"Sevgili ailem, değerli arkadaşlarım, sağlığım, beni ayakta tutan işim, güçlendirici ekibim, hayvanlar ve doğayla olan ilişkim ve tüm sadık hayranlarımın sevgisi. 57. yaş günüm kutlu olsun!"

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Salma Hayek anne

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