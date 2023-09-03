Salma Hayek, 57. yaş gününü minik bikinisiyle fiziğini sergileyerek kutladı

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu Salma Hayek Pinault, Hollywood'un ünlü simaları arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettiren Hayek geçtiğimiz haftalarda tatilde kameralara yakalanmıştı.

"Kusursuzluk" iddiası olmasa da paylaşımlarıyla gerçek görünümü arasındaki fark sebebiyle eleştirilen Hayek'ten yeni tatil pozları geldi.

Salma Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda minik kırmızı bikinisiyle poz verdi. 'Hayatta olduğum için çok mutluyum ve tüm nimetler için çok minnettarım' diyerek seksi slayt gösterisinin başlatan Hayek devamında ise şunları söyledi:

"Sevgili ailem, değerli arkadaşlarım, sağlığım, beni ayakta tutan işim, güçlendirici ekibim, hayvanlar ve doğayla olan ilişkim ve tüm sadık hayranlarımın sevgisi. 57. yaş günüm kutlu olsun!"



