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Salma Hayek, arkadaşı Penelope Cruz'un doğum gününü kendi fotoğrafını paylaşarak kutladı

04.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54 yaşındaki Salma Hayek, yakın arkadaşı Penelope Cruz’un doğum gününü ilginç bir şekilde kutlayınca sosyal medyanın diline düştü.

Salma Hayek, arkadaşı Penelope Cruz'un doğum gününü kendi fotoğrafını paylaşarak kutladı

Güzel oyuncu Penelope Cruz, 28 nisan tarihinde 47 yaşına girdi. 54 yaşındaki Salma Hayek, yakın arkadaşı Penelope Cruz’un doğum gününü kutlamak için ilginç bir yol seçince sosyal medyanın diline düştü.

Salma Hayek, arkadaşı Penelope Cruz’un beyaz mayolu fotoğrafıyla kendi fotoğrafını kolajlayarak paylaştığı doğum günü mesajı özellikle Cruz’un hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

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Salma Hayek, fotoğrafı “Beyazlı kadınlar... Harika kadının doğum gününü kutlamaya devam ediyoruz.” notuyla paylaştı.

SALMA HAYEK TEPKİYLE KARŞILANDI

Salma Hayek’in takipçileri oyuncunun bu paylaşımıyla dalga geçti. Gelen tepkiler arasında "Penelope'nin parlamasına izin veremez misin?", "Bir arkadaşımı kutlamak için - ateşli bir fotoğrafımı - nasıl koyabilirim!" ve "onun doğum günü senin değil" gibi yorumlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Penélope Cruz Salma Hayek
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hem kendileri hemde oyunculukları birbirinden güzel...

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