MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Salma Hayek havuzdan paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Salma Hayek havuzdan paylaştı! Beğeni butonu çöktü

30.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salma Hayek, havuz keyfini takipçileriyle paylaştı. Filminde de rol aldığı Gucci marka mayosuyla paylaşım yapan Salma Hayek’in fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Salma Hayek havuzdan paylaştı! Beğeni butonu çöktü

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, bu sene peş peşe Eternals ve House of Gucci filmleriyle hayranlarının karşısına çıktı.

Salma Hayek, geçtiğimiz gün Instagram hesabından havuzdan paylaşım yaptı. Çoğu zaman olduğu gibi göğüslerini ön plana çıkaran başarılı oyuncunun üzerinde filminde de rol aldığı Gucci marka bir mayo vardı.

dsfghj

55 yaşındaki oyuncu, limonatasından bir yudum alırken verdiği pozunu, "Bu, House Of Gucci için gardırobum değil ama yine de şiddetle tavsiye ediyorum" notuyla ve sonuna gülen emoji ekleyerek paylaştı. Salma Hayek’in paylaşımı birkaç saat içinde bir buçuk milyona yakın beğeni topladı.

SALMA HAYEK KİMDİR?

80’li yılların sonunda pembe dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerine başlayan Salma Hayek, Desperado, Gün Batımından Şafağa, Vahşi Vahşi Batı ve Dogma gibi filmlerle hafızalara kazındı. Frida filmiyle başta Oscar olmak üzere pekçok ödüle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. 2009 yılında dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan François-Henri Pinault ile evlendi. Çiftin, Valentina Paloma Pinault adında 14 yaşında bir kızları var.

Salma Hayek: Eve hayalet avcısı çağırmak zorunda kaldımSalma Hayek: Eve hayalet avcısı çağırmak zorunda kaldım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
İnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılarİnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılar
Büyük aşk bitti! Birbirlerini takipten çıktılar!Büyük aşk bitti! Birbirlerini takipten çıktılar!
Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

9 yaş küçük sevgiliden sonra yeni aşkıyla!

9 yaş küçük sevgiliden sonra yeni aşkıyla!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Tanıyana aşk olsun! Estetiği fazla kaçırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.