Salma Hayek havuzdan paylaştı! Beğeni butonu çöktü

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, bu sene peş peşe Eternals ve House of Gucci filmleriyle hayranlarının karşısına çıktı.

Salma Hayek, geçtiğimiz gün Instagram hesabından havuzdan paylaşım yaptı. Çoğu zaman olduğu gibi göğüslerini ön plana çıkaran başarılı oyuncunun üzerinde filminde de rol aldığı Gucci marka bir mayo vardı.

55 yaşındaki oyuncu, limonatasından bir yudum alırken verdiği pozunu, "Bu, House Of Gucci için gardırobum değil ama yine de şiddetle tavsiye ediyorum" notuyla ve sonuna gülen emoji ekleyerek paylaştı. Salma Hayek’in paylaşımı birkaç saat içinde bir buçuk milyona yakın beğeni topladı.

SALMA HAYEK KİMDİR?

80’li yılların sonunda pembe dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerine başlayan Salma Hayek, Desperado, Gün Batımından Şafağa, Vahşi Vahşi Batı ve Dogma gibi filmlerle hafızalara kazındı. Frida filmiyle başta Oscar olmak üzere pekçok ödüle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. 2009 yılında dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan François-Henri Pinault ile evlendi. Çiftin, Valentina Paloma Pinault adında 14 yaşında bir kızları var.



