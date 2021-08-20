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Salma Hayek: Yaşlı hayat kadını rolünün teklif edilmesine alışkınım

20.08.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Eternals filmindeki rolü hakkında konuştu.

Salma Hayek: Yaşlı hayat kadını rolünün teklif edilmesine alışkınım

Marvel'in yeni dönem filmlerinden Eternals'ta Ajak karakterine hayat veren Salma Hayek, aldığı teklifin ayrıntılarını anlattı. Independent Türkçe'nin haberine göre; 54 yaşındaki oyuncu o anki hislerini "O gün 'Unut gitsin' dedim. 'Tanrı bilir nasıl bir babaanne oynamamı istiyorlar' diye düşündüm. Figüran ya da yaşlı hayat kadını rolünün teklif edilmesine alışkınım" diye anlattı.

"ŞOKE OLMUŞTUM"

Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak Eternals'ın lideri Ajak'i canlandıran Hayek, o anki duygularını şöyle tarif etti:

"Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin.

ETERNALS HAKKINDA

Eternals'ın dev oyuncu kadrosunda Hayek'in yanı sıra Angelina Jolie, Kit Harington, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan ve Don Lee var.

Film, Celestials diye bilinen varlıkların yarattığı ve insanları Deviant'lardan korumak için güçlerini birleştiren bir grup ölümsüz olan Eternals'ı konu ediniyor.

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