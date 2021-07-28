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Salvador Dali’nin hayatı boyunca restoranlarda hiç hesap ödemediğini biliyor muydunuz?

28.07.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam adı Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech olan ve Salvador Dali ismiyle bilinen sanatçı tüm zamanların en ünlü ressamlarından biridir. Dahiliğe varan resim yeteneğinin yanında Dali sık sık özel yaşamındaki ilginç alışkanlarıyla da ölümünden yıllar sonra dahi adından söz ettirmeyi başarıyor. Dahi ressam Salvador Dali'nin restoranlarda hesap ödemekten nefret ettiğini ve bunun için şahane bir yol bulduğunu biliyor muydunuz?

Salvador Dali’nin hayatı boyunca restoranlarda hiç hesap ödemediğini biliyor muydunuz?

Sürrealizmin resim sanatının en büyük temsilcilerinden biri Dali’nin eserleri çoğu zaman sanat uzmanları ve eleştirmenler tarafından ‘delice’ bulunuyor. Dali’nin yansıttığı sanat çizgisinin aslında hayatının bir parçası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü Dali’nin hayatı diğer insanlardan bir hayli farklı. Örneğin Dali ve eşi Gala evlilikleri boyunca hiç cinsel ilişkiye girmemişler. Dali’nin hayatına ilişkin bir diğer ilişkin detay ise ünlü ressamın hayatı boyunca hiçbir yerde hesap ödememesidir.

Salvador Dali, sevdikleriyle zaman geçirmeyi ve dışarıda yemek yemeyi oldukça seven bir kişiydi. Ancak hesap ödemekten adeta nefret ediyordu. Bu nedenle oldukça ilginç bir hesap ödeme yöntemi geliştirdi. Hesap geldiğinde restoran sahibi ya da garsonun duyabileceği bir ses tonuyla dünyaca ünlü bir ressam olduğundan söz ediyordu. O sırada çek defterinden bir kopça kopararak arkasında bir şeyler karalıyordu. Arkasında Salvador Dali’nin bir şeyler çizdiği çeki kimsenin bozdurmak istemeyeceğinden emindi. Çünkü o çekin bir açık artırmada üstünde yazan meblağadan çok daha fazla edeceğini biliyordu.

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