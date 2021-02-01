Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz’le anılan Samar Dadgar kaç yaşında, nereli?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular bir türlü durulmazken bir yandan Özcan Deniz yeni bir isimle anılmaya başlandı. Moda tasarımcısı Samar Dadgar ile birlikte olduğu iddia edilen Deniz, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Şimdi, yeni aşk iddiaları sonrası Deniz’in hayranları tarafından sevgilisi olduğu söylenen kişiyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Samar Dadgar kaç yaşında? Samar Dadgar nereli? İşte detaylar...

SAMAR DADGAR KİMDİR?

İsmi Özcan Deniz ile anılan Dadgar İranlı. Aynı zamanda 1994 doğumlu olduğu ve şu anda 26 yaşında olduğu biliniyor. 1972 doğumlu Deniz ile Dadgar arasında 22 yaş fark var. Türkiye’de yaşadığı bilinen Dadgar’a dair çok fazla bilgi bulunmasa da moda tasarımcısı olduğu bilinenler arasında.

Özcan Deniz ise 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş ve çift 2019 yılında boşanmıştı. Deniz’in Aktan’dan Kuzey adında bir oğlu bulunuyor.

