MAGAZİN

Samet Liçina çıplak görüntülerini paylaştı! Kerimcan'ın kankası olay

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 12:44 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı. Samet Liçina çıplak video çekip paylaştı. İşte o görüntüler...

Samet Liçina çıplak görüntülerini paylaştı! Kerimcan'ın kankası olay

DJ ve sosyal medya fenomeni Samet Liçina, İnstagram hesabından paylaştığı çıplak video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Samet Liçina'nın sıkı takipçileri bu paylaşıma beğeni yağmuruna tuttu.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Nerede doğdu? İşte hakkında merak edilenler… Yaptırdığı estetik ameliyatlar ve Barbie bebeğin sevgilisi Ken’e benzemek için geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde ismin duyuran ve DJ’lik yapan Samet Liçina sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde gündemden düşmüyor.

1925294_1_1544260322WjTUK

Sırbistan asıllı Samet Liçina bir çok ünlü mekanda Dj olarak sahne almaktadır. Girdiği ortamlarda çaldığı müzikler ile müzik severlere eğlenceli dakikalar yaşatmaktadır. Annesi Sırbistan Novi Sad, babası ise Karadağ Montenegro nüfusundandır.

İnstagram ve diğer sosyal medyaları aktif bir şekilde kullanan Türkiye’nin en ünlü fenomen isimlerinden Samet Liçina özellikle Barbie bebeğin sevgilisi Ken’e benzemek için yapmış olduğu estetik ameliyatları ile haber dünyasında ismi sıkça anılmaktadır.

1925294_0_1544260322mrgUU

Ancak kendisi verdiği bir röportajda sadece dudak ve çenesinde dolgu olduğunu onun dışında 6 ayda bir ağda ve saç kesimi gibi bakım gerektiren işlemleri yaptırdığını belirtmiştir. Ken Doll’a benzemek için hiç bir şey yapmadığını doğuştan benzediğini açıklamıştır.

Kerimcan'ın yakın arkadaşı Samet Liçina'dan direk dansı performansıKerimcan'ın yakın arkadaşı Samet Liçina'dan direk dansı performansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samet Liçina çıplak video

En Çok Okunan Haberler

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender trafik kazasında hayatını kaybetti

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender trafik kazasında hayatını kaybetti

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

AK Parti'de şok istifa!

AK Parti'de şok istifa!

İlginizi Çekebilir

Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor

Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor

Ferhat Göçer yazdı Kıvanç Tatlıtuğ söyledi

Ferhat Göçer yazdı Kıvanç Tatlıtuğ söyledi

Şevval'den kapitalizm mesajlı hastalık paylaşımı

Şevval'den kapitalizm mesajlı hastalık paylaşımı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Jennifer Aniston dergi için iç çamaşırsız poz verdi

Jennifer Aniston dergi için iç çamaşırsız poz verdi

Şevval Sam'ı kaçıran soru

Şevval Sam'ı kaçıran soru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.