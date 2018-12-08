Samet Liçina çıplak görüntülerini paylaştı! Kerimcan'ın kankası olay

DJ ve sosyal medya fenomeni Samet Liçina, İnstagram hesabından paylaştığı çıplak video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Samet Liçina'nın sıkı takipçileri bu paylaşıma beğeni yağmuruna tuttu.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Nerede doğdu? İşte hakkında merak edilenler… Yaptırdığı estetik ameliyatlar ve Barbie bebeğin sevgilisi Ken’e benzemek için geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde ismin duyuran ve DJ’lik yapan Samet Liçina sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde gündemden düşmüyor.

Sırbistan asıllı Samet Liçina bir çok ünlü mekanda Dj olarak sahne almaktadır. Girdiği ortamlarda çaldığı müzikler ile müzik severlere eğlenceli dakikalar yaşatmaktadır. Annesi Sırbistan Novi Sad, babası ise Karadağ Montenegro nüfusundandır.

İnstagram ve diğer sosyal medyaları aktif bir şekilde kullanan Türkiye’nin en ünlü fenomen isimlerinden Samet Liçina özellikle Barbie bebeğin sevgilisi Ken’e benzemek için yapmış olduğu estetik ameliyatları ile haber dünyasında ismi sıkça anılmaktadır.

Ancak kendisi verdiği bir röportajda sadece dudak ve çenesinde dolgu olduğunu onun dışında 6 ayda bir ağda ve saç kesimi gibi bakım gerektiren işlemleri yaptırdığını belirtmiştir. Ken Doll’a benzemek için hiç bir şey yapmadığını doğuştan benzediğini açıklamıştır.