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  4. Samet Liçina’nın slip mayo isyanı! "Bu çok üzücü bir durum"

Samet Liçina’nın slip mayo isyanı! "Bu çok üzücü bir durum"

23.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Samet Liçina, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kerimcan Durmaz'la yakın arkadaş olan ünlü fenomen, bu defa Türkiye'de erkekler için slip mayo satılmamasını eleştirdi.

Liçina yaşadığı durumu, "Bu benim için çok üzücü bir, zaten yurt dışı online alışverişleri de gelmiyor." diyerek anlattı ve tasarımcı arkadaşına kendisine slip mayo yapması için seslendi.

Samet Liçina: En büyük acı popo estetiği...Samet Liçina: En büyük acı popo estetiği...

ESTETİK BAĞIMLISI

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına katılarak gündem olan Samet Liçina, estetik bağımlısı olduğunu itiraf etmesiyle gündem olmuştu.

Ken bebeğe benzetilen Samet Liçina, Instagram hesabından yayınladığı videoda dünya markaları dahil hiçbir markanın Türkiye'de erkekler için slip mayo satışı yapmamasına isyan etti.

Liçina'nın isyanı kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Sırbistan asıllı olan Liçina, Dj olarak sahne alsa da sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. 23 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Sırbistan Novi Sad, babası ise Karadağ Montenegro nüfusundandır. 28 yaşında olan Liçina, 3 kardeş olduğunu ve birini lösemi nedeniyle yıllar önce kaybettiğini ifade etmişti. Ken Doll'a benzemek için hiç bir şey yapmadığını doğuştan benzediğini belirtti. Estetiğe olan ilgisi nedeniyle bağımlı olabileceğini açıkladı. İlk estetiğini de 17 yaşında yaptırdı.

Gece gündüz vakit buldukça yüzdüğünü bu şekilde formda kaldığını belirtmişti. Geçirdiği estetik ameliyat sayısını bilmediğini ve yılda bir defa yapmaya gayret ettiğini ifade ediyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ahh garbim nede büyük derdi varmıs!!!hemen ülke olarak seferber olup senin için kampaya düzenleyeceğimzden seni bu büyük derdinden kurtaracagımızdan hiç süphen olmasın yazık sana!!!
yaw sende kadın mayosu giy ...senin için çokda fark etmez sanırım
erkek için bulunmuyorsa bikini tercih edebilirsin çokda bir farkı yok bence

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