Şampiyon dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok? Şampiyon 7. son bölüm fragmanı izle!

Yapımcılığını BSK Yapım'ın, yönetmenliğini Ketche ve Devrim Yalçın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme aldığı dizide, Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Bahar Süer, Şahin Kendirci, Emir Özyakışır, İlayda Alişan, Berk Yaygın, Mehmet Bozdoğan, Halit Özgür Sarı, Vedat Erincin, Burak Altay ve Meltem Savcı gibi isimlerin yer alıyor.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI? TRT1'in sevile dizisi Şampiyon ekrana bir hafta ara verdi. TRT 1'de "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" programı nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Tolgahan Sayışman'ın başrolde oynadığı Şampiyon dizisi, özel yayının ardından 24 Ekim Perşembe akşamı eski bölümü ile ekranlara geldi.

TRT 1'de her perşembe akşamı ekrana gelen, Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı'nın başrollerde oynadığı Şampiyon dizisinin 7. son bölümü yayın akışından çıkartıldı. Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için yeniden boksa başlamasını konu alan Şampiyon dizisinin yeni bölüm tarihi de merak konusu oldu.

ŞAMPİYON 7. YENİ BÖLÜM KONUSU Zafer Tansel’le ilgili edindiği bilgiyi Fırat’la paylaşır. Akif’in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer’den bu kaydı hiçbir şartta Suna’ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. Oğluyla barış içinde yaşayacağı bir hayat. Fakat ne Tansel, ne de şimdilik onları uzaktan izleyen Aladağlı’nın barışmak veya onları rahat bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Aladağlı’nın varlığından haberdar olan Yaman, Fırat ve ailesi adına endişelenmeye başlar. Bu endişesinin sebebi, ikilinin yıllar önce Belene kampında tanışıyor olmasıdır. Yaman detaya girmeden Aladağlı’nın kim olduğunu ailesine özetler. Derviş’in, bu hayatta karşılaşabilecekleri en tehlikeli insan olduğunu söyler. Bu yüzden Fırat’a da, oğlu Zafer’e de Derviş Aladağlı’dan uzak durmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihler. Tüm bunlar olurken Tansel’le ilişkisini sonlandıran Suna, bu durumu ailesine de açar. Fakat annesinin tepkisi beklediğinden de sert olur. Bilmediği şey, ailesiyle Tansel arasında geçmişten gelen büyük bir sır olduğudur. Bu sırrın açığa çıkmaması adına, kızlarının Tansel’le arasını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir.

Nihayet babasıyla kavuşan Güneş cephesinde ise her şey yolundadır. Ve hayatlarında yepyeni bir heyecan vardır artık; Okul. Güneş’in okula başlama zamanı gelmiştir ve Fırat oğlunu okula yazdırır…

Nesli, babasıyla hastanede yaptığı konuşmadan dolayı içten içe vicdan azabı çekmektedir… Her ne kadar hala haklı olduğunu düşünse de babasına çok sert çıktığı için üzgündür. Onunla barışmak, özür dilemek ister ama Yaman ortalarda yoktur artık. Üstelik gece eve de gelmez. Ve ertesi gün de öyle… Üstelik telefonuna da cevap vermemekte, salona da gitmemektedir. Zafer, Nesli ve Fırat, iyiden iyiye Yaman’ın başına kötü bir şey geldiğini düşünmeye başlar artık.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat Zafer’e Tansel’le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş’i geri alabilmek adına Fırat’ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat’ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat’ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir. Zafer ve Fırat ikilisi Yaman’dan habersiz bir şekilde antrenmanlara devam ederken Yaman da Serhat ve Mücella’yla konuşup Fırat hakkındaki şikayet dilekçesini çektirebilme telaşına düşmüştür.