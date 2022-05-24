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Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım çorbacıda öldürülmüştü! Katilini darbettiği görüntüler ortaya çıktı

24.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğlence mekanı işleten, Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyonluk kazanan Mustafa Adım (43), gittiği bir çorbacıda işlettiği mekanda çalışan elemanı Yusuf Sivridağ (36) tarafından vurularak öldürülmüştü. Cinayet anına ilişkin görüntülerin ardından cinayetin öncesinin bulunduğu görüntüler de ortaya çıktı.

Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım çorbacıda öldürülmüştü! Katilini darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Çorbacıda elemanı tarafından vurularak öldürülen Mustafa Adım'ın 2014'te Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olduğu ortaya çıkmıştı. Adım'ı gittiği çorbacıda tabancayla vurarak öldürülen Sivridağ yakalanarak tutuklandı. Cinayetin öncesine ait güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntülerde ise Adım'ın, çalışanı ve katili Sivridağ'ı darbettiği görüldü.

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ÇORBACIDA 3 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Olay, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf Sivridağ da yakalanarak gözaltına alındı.

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Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olduğu öğrenildi. 

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Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

YAKA PAÇA DARBETMİŞ

Öte yandan Mustafa Adım'ın öldürülmeden önce Yusuf Sivridağ'ı kendi iş yerinde darbettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde Adım'ın, Sivridağ'ın yüzüne yumruk ve tekme attığı daha sonra yakasından tutarak mekan dışına çıkardığı anlar yer aldı.

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(DHA)

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