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Şampiyon'un Kafkas'ı Tolgahan Sayışman dizinin ilk bölümünü izlerken fenalaştı!

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

TRT 1 Ekranlarında yayımlanan Şampiyon dizisinin ilk bölümünü ekip arkadaşlarıyla izleyen Tolgahan Sayışman, aniden fenalaştı.

Şampiyon'un Kafkas'ı Tolgahan Sayışman dizinin ilk bölümünü izlerken fenalaştı!

Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şampiyon dizisi izleyici ile buluştu. İlk bölümünü oyuncular, Swissotel The Bosphorus'ta birlikte izledi. 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ilk bölümü izlemek için toplandıkları sırada zor anlar yaşadı.

Tolgahan Sayışman, kendini kötü hissedince yakınındaki koltuğa oturdu. Oyuncunun yardımına ekip arkadaşları koştu. Daha sonra kendine gelen Tolgahan, hasta ve çok yorgun olduğunu söyledi.

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Şampiyon için boks dersleri almaya başlayan Sayışman'ın, derslerde vücudunda ciddi yaralar oluşmuştu. Eşinin vücudunda oluşan morlukları gören Almeda Abazi ise "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!" diyerek sitemde bulunmuştu.

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Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacağı dizide bir ilki de yaşamıştı. Tolgahan Sayışman, Şampiyon'da ilk kez oğluyla rol aldı. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı.

Öte yandan Tolgahan Sayışman rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı. (İnternethaber)

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