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Şampiyonlar Ligi: Galatasaray PSV Eindhoven ile eşleşti, ilk maç Hollanda'da oynanacak

07.07.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu kuraları bugün çekildi. Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. İlk maç Hollanda'da 20 veya 21 Temmuz'da, ikinci maç ise 27 veya 28 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray PSV Eindhoven ile eşleşti, ilk maç Hollanda'da oynanacak

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu kuraları bugün çekildi. Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

İlk maç Hollanda'da 20 veya 21 Temmuz'da, ikinci maç ise 27 veya 28 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için bu turun ardından üçüncü ön elemeyi ve ardından play-off turunu geçmesi gerekiyor.

Galatasaray ikinci ön eleme turunda elenirse, Avrupa Ligi'nin play off turu öncesi son elemesi olan üçüncü öne eleme turuna gidecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna turuna ligdeki sıralamasına göre katılan altı takımdan biriydi.

Süper Lig'i Beşiktaş'ın arkasında averaj farkıyla ikinci sırada bitiren Galatasaray, ön elemeye katılma hakkı kazanmıştı.

26 takımın yer aldığı ikinci eleme turunda İskoçya'dan Celtic Danimarka'dan Midtjylland ile eşleşti.

Avusturya'dan Rapid Wien'in rakibi ise Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag oldu.

Sivasspor'un olası rakipleri belli oldu

Öte yandan, Sivasspor'un bu yıl ilk kez oynanacak Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki olası rakipleri de bugün belli oldu.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması sayesinde Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Süper Lig beşincisi, Moadekonya ekibi Sileks ile Moldovalı Petrocub Hîncești maçının galibiyle karşılaşacak.

Sivasspor ilk maçı 22 Temmuz'da deplasmanda, ikinci maçı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.

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