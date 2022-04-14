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Samsak Döveci türküsü hangi yörenin? Samsak döveci nedir? Ne anlama gelir?

14.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsak Döveci türküsü hangi yörenin? Elif Buse Doğan'ın söylediği türkü sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından birçok kişinin dilinde. “Langıdılanlan langıdılanlan Samsak döveci Gümbüdü gümbam gümbam gümbam Ebe gümeci” gibi sözleri bulunan türkünün nasıl ortaya çıktığı merak konusu oldu. Peki Samsak Döveci türküsü hangi yörenin? Samsak döveci nedir? Ne anlama gelir? İşte Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı ile popüler olan türkünün hikayesi...

Samsak Döveci türküsü hangi yörenin? Samsak döveci nedir? Ne anlama gelir?

Samsak Döveci türküsü Elif Buse Doğan'ın yorumunun ardından popüler oldu. Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı popüler olan ve dillere dolanan türküyü paylaşamadıkları için ortam gerildi. Peki Samsak Döveci türküsü hangi yörenin? Samsak döveci nedir? Ne anlama gelir? Türkünün hikayesi ve sözleri haberimizde.

SAMSAK DÖVECİ TÜRKÜSÜ HANGİ YÖRENİN?

Samsak Döveci türküsü 2013'te Grup Laçin tarafından yorumlanmıştır. Fakat türkü o zaman bugünkü kadar ses getirmemiştir.

Türkü TikTok ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformları sayesinde dillerlerden düşmüyor.

Samsak Döveci türküsü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine aittir.

SAMSAK DÖVECİ NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Samsak Döveci yörenin üslubuyla söylenmiştir ve "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir.

SAMSAK DÖVECİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ NELERDİR?

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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