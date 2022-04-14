Samsak Döveci türküsü Elif Buse Doğan'ın yorumunun ardından popüler oldu. Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı popüler olan ve dillere dolanan türküyü paylaşamadıkları için ortam gerildi. Peki Samsak Döveci türküsü hangi yörenin? Samsak döveci nedir? Ne anlama gelir? Türkünün hikayesi ve sözleri haberimizde.
Samsak Döveci türküsü 2013'te Grup Laçin tarafından yorumlanmıştır. Fakat türkü o zaman bugünkü kadar ses getirmemiştir.
Türkü TikTok ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformları sayesinde dillerlerden düşmüyor.
Samsak Döveci türküsü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine aittir.
Samsak Döveci yörenin üslubuyla söylenmiştir ve "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir.
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
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