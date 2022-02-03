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Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

03.02.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutuyor. Vatandaşlar meşale yakarak İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor.

Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtı için marşlar eşliğinde nöbet tutuluyor

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.

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MARŞLAR EŞLİĞİNDE NÖBET

İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.

Meşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor.

Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.

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TARAFTARLAR DA KATILDI

Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği adına yapılan açıklamada, “Samsun'umuzun hatta ülkemizin sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, bildiğiniz üzere heykeltıraş Henrick Krippel tarafında yapılarak 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ayak bastığı bu noktaya konulmuştur. O günden bu yana anıtımız Samsun ve Türk halkının onur abidesi olmuştur. Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk Anıtı’na yapılan bu saygısızlığı asla affetmiyoruz. Yapılan bu menfur saldırı Samsun ve Türk halkının onur ve gururuna yapılmıştır. Milli Mücadele şehir olan Samsun'umuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saldırının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor. 2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Mustafa Kemal Atatürk
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