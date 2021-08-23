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Samsung, Çinliler yüzünden ucuz telefon sayısını arttırıyor

23.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung ucuz telefon sayısını arttırmayı planlıyor. Şu sıralar akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabetin olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta Samsung ve Apple, diğer tarafta ise Çinli akıllı telefon üreticiler.

Samsung, Çinliler yüzünden ucuz telefon sayısını arttırıyor

Özellikle de son dönemde Çinli akıllı telefon üreticilerin, hızlı bir şekilde global pazarı ele geçirdiğini söyleyebiliriz.

Açıklanan son raporlara göre Samsung Avrupa pazarı haricindeki bölgelerde liderlik koltuğunu kaybetmiş durumda.

Xiaomi, Oppo, Vivo ve diğer Çinli üreticilerin global pazardaki baskısı, Samsung’u zor durumda bıraktı. Peki Samsung tahtını korumak için ne yapacak?

Sızdırılan bilgilere göre Samsung, Avrupa pazarındaki tahtını kaptırırsa global pazardaki liderliğini de kaybedecek. Bunun olmasını istemeyen Güney Koreli şirket şu sıralar ucuz telefon sayısını arttırmak için çaba harcıyormuş.

Özellikle Asya pazarında tekrardan liderlik koltuğuna yükselmenin anahtarı ucuz telefonlar olarak görülüyor. Çünkü Asya ülkelerinde gelir seviyeleri genel olarak düşük. Hal böyle olunca insanların büyük bir bölümü de ucuz telefonlara yöneliyorlar.

Samsung da ucuz model yelpazesini arttırarak, müşteri kitlesini genişletmeyi ve daha fazla kişiye hitap ederek global pazardaki yerini korumayı planlıyor. Elbette bu stratejinin ne derece başarılı olduğunu zaman gösterecek. Sonuçta diğer Çinli üreticiler de sürekli olarak agresif fiyat politikasının ön planda olduğu ürünler geliştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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