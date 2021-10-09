Samsung Galaxy A13 5G performans testinde ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıkan A13 5G modelinin bazı özellikleri de netleşmiş oldu. Geekbench 5 testinde ortaya çıkan telefon tek çekirdek testinden 465 puan alırken, çok çekirdek testinden ise 1106 puan aldı.

Test raporunda yer alan bilgilere göre Samsung’un giriş segmentindeki 5G destekli yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 yonga seti ile gelecek. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan telefon kutudan ilk çıktığında Android 11 ile çalışacak.

Ayrıca telefonda Samsung’un kendi üretimi olan 50MP’lik ISOCELL JN1 sensorlerinin kullanılacağı belirtiliyor. Henüz kesin olmamakla birlikte Samsung’un bu cihazını 2022’nin hemen başında satışa sunması bekleniyor. Elbette bekleyip göreceğiz. Sonuçta Samsung’un yılbaşına hayli kalabalık bir takvimi var. Keza son söylentiler ışığında konuşacak olursak 2022 yılının başlarında S22 ailesi de tanıtılacak. Bakalım Samsung nasıl bir takvimle karşımıza çıkacak. Bunu zaman gösterecek.

