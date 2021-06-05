Samsung Galaxy A22 detaylandı

Cihaz hakkında çıkan ekran için 1080p+ çözünürlük söylentisi Google Play Console tarafından onaylandı. Galaxy A32 5G, temel 720p+ 60Hz ekrana sahip olduğundan bu beklenmeyen bir durum. A22 5G’nin daha ucuza mal olup, 230 € civarında piyasaya sürülecek. Samsung Galaxy A22 5G cihazının bir Dimensity 700 yonga setine sahip olması bekleniyor. Dimensity 720’deki (A32 5G içindeki çip) iki A76 @ 2.0GHz çekirdeğe kıyasla 2.2GHz’de çalışan iki Cortex-A76 çekirdeğine sahip 7nm’lik bir çip. GPU azaltıldı, ancak her iki yonga da 1080p+ 90Hz ekranları destekliyor. Yonga seti 4/6 GB RAM ve 64 GB depolama ile eşleştirilecek. Ayrıca bir microSD yuvası da olacak.

Samsung Galaxy A22 5G, 48MP ana, 5MP ultra geniş ve 13MP selfie kameralarla donatılacak. Yonga seti 1080p 30 fps video kaydı ile sınırlı, ancak doğrulanmamış bilgiler 4K kayıt olduğunu iddia ediyor. Helio G80’i kullanacak olan Galaxy A22 4G’nin bir LTE versiyonu da olacak.

Her iki modelde de 15W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip olacak. Ayrıca A22 5G’yi temel alacak bir Galaxy F22 de geliyor. 4G/5G bağlantısının yanı sıra telefonlarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi (Dolby Atmos ile) bulunacak. İşleyiciler, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusunu gösteriyor. Fiyatına göre fena bir paket değil. Samsung Galaxy A22 4G ve 5G’nin bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Gördüğümüz renderlara dayanarak, dört renkte gelecekler: Siyah ve Beyaz, ayrıca Lavanta ve Nane.

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