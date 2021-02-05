Samsung Galaxy A52 5G sızdırıldı

Samsung, kullanıcılarına uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri sunmaya devam ediyor. Bu modellere bir yenisini daha eklemeyi planlayan teknoloji devi, bir süredir Galaxy A52 5G modelleri üzerinde çalışıyor.

İŞTE GALAXY A52 5G İÇİN SIZAN RENKLER

Haber güvenilir bir kaynak olan Evan Blass tarafından sızdırıldı. Sunulması beklenen renkler ise Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet ve Awesome Blue olarak isimlendiriliyor. Samsung’un Galaxy A52 5G hakkında henüz resmi bir açıklaması yok. Ancak önceki haberler, ortaya çıkan Geekbench ve TENAA listelerinden telefon hakkında bazı fikirler edindik. Akıllı telefonun Snapdragon 750G SoC, 6GB/8GB RAM, Android 11 ve 6.5 inç AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Altında ise bir parmak izi tarayıcısı olacak.

Telefon tüm bunların yanı sıra, çıkan iddialara göre 64 MP çözünürlüğündeki bir ana kamerayla birlikte geliyor. Ayrıca A52 5G, 15W hızlı şarj destekli 4.500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenecek. Cihazın 6 GB RAM + 128 GB’lık versiyonu 460 euro, 8 GB RAM + 128 GB’lık dahili hafızalı varyantı ise 510 euro‘dan satışa sunulacak gibi görünüyor. En azından iddialar bu yönde.

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