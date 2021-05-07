Samsung Galaxy A82 5G doğrulandı!

Samsung, Galaxy A82 5G dahil olmak üzere birden fazla akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Telefon henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Samsung’un kendi web sitesinde bahsettiği gibi varlığı doğrulandı.

Galaxy A82 5G’nin güvenlik odaklı bir versiyonu, birkaç hafta önce Galaxy Quantum 2 olarak Güney Kore’de piyasaya sürüldü. Galaxy A82 5G’nin adı, Samsung tarafından yazılım güncellemelerini takip etmeye yarayan web sayfasında ortaya çıktı. Güney Koreli firma, daha tanıtılmadan cihazı üç aylık yazılım güncellemesi alacak cihazlar programına koydu. Bu aynı zamanda Samsung’un yakında Galaxy A82 5G’yi kendi pazarının dışında da piyasaya süreceği anlamına geliyor. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri Galaxy Quantum 2’ye son derece benzer olabilir.

Şirket böyle bir cihaz hakkında resmi bir şey söylememiş olsa da, cihazı üç aylık güvenlik güncellemeleri için uygun bir telefon olarak zaten listelemişti.

İŞTE YENİ TELEFONUN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A82 5G'nin 1440p çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik Dinamik AMOLED ekranla ve arkada üç kamera ile geleceği söyleniyor. Kameralar 64MP ana, 12MP ultra geniş ve 5MP makro şeklinde olacak gibi görünüyor. Söylenenlere göre, selfie kamerasının 10MP'lik bir sensörü var ve cihaz batarya tarafında 4.500mAh pil barındırıyor. Galaxy A82 5G, 2020'nin amiral gemisi olan ve 5G bağlantısı sağlayan Snapdragon 855+ yonga seti ile birlikte gelebilir. Cihazın Güney Kore sürümü olan Galaxy Quantum 2, adını benzersiz QRNG güvenlik yongasından alıyor ancak bu özelliğin denizaşırı ülkelerde kullanılabilir olup olmayacağını henüz görmedik.

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