Samsung, Galaxy S21 için ikinci bir yazılım güncellemesi yayınladı

Yeni üretici yazılımı güncellemesi yaklaşık 970 MB olarak karşımıza çıkıyor. Güncelleme şimdilik Almanya, Hollanda ve İsviçre dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuluyor. Yakında global sürümde de sunulmaya başlanacak. Samsung Galaxy S21 Ultra, temel ve Plus modellerine göre önceliğe sahip gibi görünüyor, ancak sonunda tüm modeller söz konusu güncellemeyi alacak.

Güncelleme çok sayıda küçük iyileştirme ve değişiklik sunacak. Galaxy S21 serisi için yeni One UI 3.1 ürün yazılımı güncellemesi, yeni ve daha hızlı animasyonlar gibi çok çeşitli küçük değişiklikler getiriyor. Bazı kullanıcılar, ürün yazılımı güncellemesinin Galaxy S21 serisinde ısının daha kolay dağıtılmasına yardımcı olduğunu bildiriyor, ancak şirketin böyle bir iddiası yok.

Yeni katlanabilir cihazların da tanıtılmasıyla Samsunggüncellemelerinde hız kesmeden yol alıyor. Galaxy Club’dan gelen raporlara göre yeni güncelleme Uyku Vakti Modu gibi farklı özellikler sunuyor. Galaxy S21/S21+/S21 Ultra sahibiyseniz, telefondaki Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım güncelleme bölümüne erişerek yeni güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Güncellemeyi buradan otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Güncelleme bölgesel olarak yayınlandığından herkese gelmemiş olabilir. Ancak kısa sürede global sürümde güncelleme almaya başlanacak.

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