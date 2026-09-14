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WhatsApp durumlarına 2x hız geliyor: Tek hareketle videolar yarı sürede izlenecek

WhatsApp, iOS kullanıcıları için durum videolarını 2 kat hızla oynatmaya yarayan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcıların herhangi bir ayarı değiştirmesine gerek kalmadan, ekranın sağ tarafına basılı tutulduğunda video 2x hızda oynatılacak.

WhatsApp durumlarına 2x hız geliyor: Tek hareketle videolar yarı sürede izlenecek
Enes Çırtlık

WhatsApp, durum güncellemelerini daha hızlı izlemek isteyen kullanıcılar için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. iOS beta sürümünde kullanıma açılmaya başlayan özellik sayesinde durum olarak paylaşılan videolar, ekran üzerindeki tek bir hareketle iki kat hızlandırılabilecek.

Yeni özellik, WhatsApp'ın TestFlight üzerinden dağıtılan iOS 26.36.10.70 beta sürümünde bazı kullanıcıların erişimine açıldı.

EKRANIN SAĞ TARAFINA BASILI TUTMAK YETERLİ

Durum videosunu 2x hızda izlemek için kullanıcıların videoyu açtıktan sonra ekranın sağ tarafına basılı tutması gerekiyor.

WhatsApp, parmak ekranda tutulduğu sürece videoyu normal hızının iki katında oynatıyor. Kullanıcı parmağını kaldırdığında ise video otomatik olarak normal oynatma hızına geri dönüyor.

Böylece 2x oynatma kalıcı olarak etkinleştirilen bir ayar yerine, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılan geçici bir kontrol olarak çalışıyor. Kullanıcılar aynı durum videosu içerisinde normal ve 2x hız arasında istedikleri kadar geçiş yapabiliyor.

WhatsApp durumlarına 2x hız geliyor: Tek hareketle videolar yarı sürede izlenecek 1

INSTAGRAM, TIKTOK VE YOUTUBE'DAKİ HAREKET WHATSAPP'A GELİYOR

WhatsApp'ın tercih ettiği kontrol yöntemi, diğer popüler video platformlarını kullanan kişiler için oldukça tanıdık.

Instagram, TikTok ve YouTube'da da videoları hızlandırmak için aynı basılı tutma hareketi kullanılıyor. WhatsApp da bu kullanım alışkanlığını durum videolarına taşıyor.

Özelliğin kullanılabilmesi için ayrıca uygulama ayarlarından herhangi bir seçenek açılması gerekmiyor.

30 SANİYELİK MÜZİKLİ DURUMLARIN ARDINDAN GELDİ

WhatsApp kısa süre önce durum güncellemelerine eklenen müziklerin süresini de uzatmıştı.

WhatsApp for iOS 26.35.72 güncellemesiyle kullanıcıların durumlarına ekledikleri müziklerin süresi 15 saniyelik sabit sınırdan çıkarıldı. Yeni sistemde kullanıcılar, müziğin ne kadar süre çalacağını kendileri belirleyebiliyor ve bu süre 30 saniyeye kadar çıkabiliyor.

Daha uzun durumların kullanıma sunulması, çok sayıda durum paylaşımını takip eden kullanıcıların içerikleri izlemek için daha fazla zaman ayırmasına neden olabiliyor. 2x oynatma seçeneği ise videoların yarı sürede tamamlanabilmesini sağlıyor.

Yeni hızlandırma özelliği yalnızca müzik eklenen durumlarla sınırlı değil. Durum olarak paylaşılan tüm videolarda kullanılabiliyor.

ŞİMDİLİK YALNIZCA BAZI BETA KULLANICILARINDA

WhatsApp'ın 2x durum oynatma özelliği şu anda iOS beta programındaki bazı kullanıcılara dağıtılıyor.

En güncel TestFlight sürümünü yükleyen herkes özelliğe hemen erişemeyebilir. Özellik kademeli olarak dağıtıldığı için 2x oynatma seçeneğinin daha fazla beta kullanıcısına ulaşması zaman alabilir. Hareket şu an çalışmıyorsa ilerleyen güncellemelerde kullanıma açılacak.

WhatsApp'ın özelliği tüm iOS kullanıcılarının kullanımına ne zaman açacağı ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: WABetaInfo

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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