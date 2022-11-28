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Şan eş anlamlısı nedir? Şanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede sözcükler ve sözcüklerin etimolojileri farklılık gösterebilir. Kimi kelimeler Türkçe kökenliyken kimi kelimeler de farklı dillerden alıntılanmış olabilir. Sesteş olan kelimelerse yine farklı kökene sahip olabilir. Örneğin şan kelimesi sesteş bir kelimedir ve hem Arapça kökenli hem de Fransızca kökenli, iki farklı anlamı karşılayan şan kelimesi bulunur. Aynı zamanda şan kelimesi eş anlamlı kelimelere de sahiptir. Peki, şan eş anlamlısı kelime nedir?

Şan eş anlamlısı nedir? Şanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şan kelimesi sesteş bir kelimedir ve iki farklı şan kelimesi vardır. Şan kelimelerinden ilki Arapça kökenlidir ve "menakıb, siret, bir kişinin ününü oluşturan eylemler" anlamına kullanılan "şān" kelimesinden alıntıdır. Şan kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Ün
  • Gösteriş, gösterişlilik

Bir diğer şan kelimesi de Fransızca kökenlidir. Fransızcada "şarkı, şarkı eğitimi" anlamına gelen "chant" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin yeni döneminde dilimize girmiş olan şan kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi.

Sesteş olan şan kelimesini içeren örnek cümleler vermek gerekirse:

  • O kadar şan içerisinde büyük bir yalnızlığı vardı.
  • Şan şöhrete kapıldığı vakit ailesini oldukça görmezden gelmişti.
  • Sen de şan peşinde koşmaktan hepimizi unutuverdin.
  • Oldukça şanlı kıyafetleriyle hava atmaya bayılırdı.
  • Şan ve şöhret içinde yaşamayı çok sevse de tanınmaktan sıkılmıştı.
  • Şan derslerini aksatmadan gidiyordu, şarkıcı olmak istiyormuş.
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Şan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şan kelimesi sesteş bir kelimedir ve bu nedenle şanın eş anlamlısı olan kelimeyi cümle içinde kullanırken şanın hangi anlamda kullanıldığı kontrol edilmelidir. Şan kelimesinin anlamı kontrol edilmeden şan eş anlamlısı kelime kullanılırsa cümlede anlatım bozukluğu yaşanabilir. Şan kelimesinin eş anlamı olan kelime "ün" kelimesidir.

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Şanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şanın eş anlamlısı olan ün kelimesiyle örnek cümleler:

  • Oldukça üne sahip ve ismi duyulan bir insandı.
  • Sen de ün uğruna her şeyi yapsan da samimiliğini kaybetmemiş nadir insanlardan öteye geçemeyeceksin.
  • Ün içinde kaybolup gideceğini hiç tahmin edemezdim.
  • O kadar ün içinde saf kalabilmiş nadir insanlardan birisin, tebrik ederim.
  • Dikkat et, ün insanın gözlerini boyar.
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