Şan eş anlamlısı nedir? Şanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şan kelimesi sesteş bir kelimedir ve iki farklı şan kelimesi vardır. Şan kelimelerinden ilki Arapça kökenlidir ve "menakıb, siret, bir kişinin ününü oluşturan eylemler" anlamına kullanılan "şān" kelimesinden alıntıdır. Şan kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Bir diğer şan kelimesi de Fransızca kökenlidir. Fransızcada "şarkı, şarkı eğitimi" anlamına gelen "chant" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin yeni döneminde dilimize girmiş olan şan kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Sesteş olan şan kelimesini içeren örnek cümleler vermek gerekirse:
Şan kelimesi sesteş bir kelimedir ve bu nedenle şanın eş anlamlısı olan kelimeyi cümle içinde kullanırken şanın hangi anlamda kullanıldığı kontrol edilmelidir. Şan kelimesinin anlamı kontrol edilmeden şan eş anlamlısı kelime kullanılırsa cümlede anlatım bozukluğu yaşanabilir. Şan kelimesinin eş anlamı olan kelime "ün" kelimesidir.
Şanın eş anlamlısı olan ün kelimesiyle örnek cümleler: