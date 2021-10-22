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Sana Söz dizisinin afişi yayınlandı! Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın dizisi Sana Söz ne zaman başlıyor?

22.10.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrolünü paylaştığı Sana Söz dizisinin afişi yayınlandı. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Sana Söz dizisi Kasım ayında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz’ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Sana Söz dizisinde, Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken, Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak

Sana Söz’ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

sana

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor.
EA

SANA SÖZ KONUSU

Ekran Alıntısı

Erkan Petekkaya, kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran’a hayat verirken; Nehir Erdoğan ise gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca’yı canlandıracak. Ömer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdoğan) farklı kulvarlarda ama aynı amaç için mücadele etmektedirler. Ömer, inandığı tüm değerlere ihanet ettiğini düşündüğü Elif ile başta çatışacak ama tanıdıkça ondan etkilenecektir. Elif ise Ömer'den uzak durmaya çalıştıkça girdiği her çetin mücadele ile ona daha çok yaklaşacaktır. Aralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Nehir Erdoğan
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