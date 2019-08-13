Sanal model servet kazandırdı

Dünyanın en ilginç modeli, yaratıcılarına servet kazandırdı.

Miquela Sousa

Sosyal medya yıldızı olarak 2016'da parlayan Miquela Sousa, üç yılda Instagram'da 1,6 milyon takipçiye ulaştı.

Sousa, Prada'dan Samsung'a, Balenciaga'dan Calvin Klein'e kadar dev markaların yüzü oldu.

Dünyanın en ilginç modelinin marka değeri, 100 milyon sterline (661 milyon TL) ulaştı.

Sanal modeli tasarlayan Brud şirketinin sahipleri Sara DeCou (27) ve Trevor McFedries (33), servet sahibi oldu. DeCou, Los Angeles'ta 6 milyon TL'lik bir ev aldı.