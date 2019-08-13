MAGAZİN

Sanal model servet kazandırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Sanal model Miquela Sousa'nın marka değeri 661 milyon liraya ulaştı.

Dünyanın en ilginç modeli, yaratıcılarına servet kazandırdı.

Miquela Sousa

Sosyal medya yıldızı olarak 2016'da parlayan Miquela Sousa, üç yılda Instagram'da 1,6 milyon takipçiye ulaştı.
Sousa, Prada'dan Samsung'a, Balenciaga'dan Calvin Klein'e kadar dev markaların yüzü oldu.
Dünyanın en ilginç modelinin marka değeri, 100 milyon sterline (661 milyon TL) ulaştı.
Sanal modeli tasarlayan Brud şirketinin sahipleri Sara DeCou (27) ve Trevor McFedries (33), servet sahibi oldu. DeCou, Los Angeles'ta 6 milyon TL'lik bir ev aldı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid sanal mankenle birlikte kamera karşısına geçerek bir reklam filminde rol almıştı.
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Miquela Sousa galeri sanal manken

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