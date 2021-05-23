Sanat camiasının acı kaybı: Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi!

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Cezmi Gökalp, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

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Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucunda yaşamını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kurt, “Ankara DT emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü @M_Kurt01, Cezmi Gökalp'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. pic.twitter.com/FZhwjG2Cuk — Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) May 23, 2021



