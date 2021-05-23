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Sanat camiasının acı kaybı: Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi!

23.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat dünyası bugün sarsıcı bir haber ile güne başladı. Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile acı haberi verdi.

Sanat camiasının acı kaybı: Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi!

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Cezmi Gökalp, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDULAR

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucunda yaşamını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kurt, “Ankara DT emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.


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