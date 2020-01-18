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  4. Sanat merkezi gibi lokanta

Sanat merkezi gibi lokanta

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki ‘Habibe Ana’ ev yemekleri lokantası, duvarlarındaki tablolarla adeta bir sanat merkezini andırıyor.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki ‘Habibe Ana’ ev yemekleri lokantası, duvarlarındaki tablolarla adeta bir sanat merkezini andırıyor. 50 yaşındaki Habibe Ünal Aslan tarafından 2 yıl önce işletmeye açılan lokanta, eşi Sinan Aslan tarafından yapılan hat kaligrafi eserleriyle donatıldı. Müşterilerinin beğeniyle tükettikleri ev yemeklerinin yanı sıra iş yerindeki tablolar, lokantayı ilgi odağı yaptı.
Lokantanın daimi müşterilerden Kazım Çatal, iş yerindeki sanat eserlerini çok beğendiğini belirtti. Çatal, yemek yerken kendinde bir ferahlık hissettiğini ifade ederek, sanat eserlerini hayata geçirenlere başarılar diledi.
İş yeri ve sanat merkezinin bir arada olduğunu söyleyen Ayşe Özsoy, “Bu iş yerine geldiğimde bir tarafta yemek yerken, diğer taraftaki sanat eserlerine bakıyorum. İkisi bir arada çok hoş bir yer” diye konuştu.
Kaligrafi yazılı tabak siparişi veren lokanta müşterisi Cem Yiğit, “Bu iş yerinin yan komşusu olarak buraya geldiğimde sanat eserlerini seyrederken daha çok iştahım açılıyor. Sanat çalışmaları ile ilgili bir siparişim var, tamamlanınca alıp evime asacağım” dedi.
İş yerinin kurcusu ve sahibi Habibe Ünal Aslan, “Bir uğraşı arayışı içindeyken iki yıl önce iş yerimi açtım. Bu bölgede öğrenim gören çok sayıda öğrencinin Habibe anasıyım. Eşimin sanatla meşgul olması sebebiyle bir çok kişi burayı tercih ediyor” şeklinde konuştu.
Küçük yaşlardan itibaren hat kaligrafi sanatını icra ettiğini söyleyen Sinan Aslan (48), bulunduğu çevrede kaligrafi sanatıyla uğraşanın olmadığını belirterek, “Müşterilerimiz lokantaya geldiklerinde sanat çalışmalarımızı görünce şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. İşin inceliğini öğrenen müşterilerimizin ise desteğini görüyorum. Amacım bu sanatı gelecek nesillere aktarmak. Bu sanatı icra ederken bütün sıkıntılarımı unutuyorum, bu amaçlar doğrultusunda oluşturduğum atölyedeki eserlerim için bir sergi açmayı planlıyorum. Hem yemeklerimizle hem de sanatımızla ilgili, Simav’da bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

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