Sanatın engel tanımadığını tüm dünyaya gösteren ünlü isimler!

Engelli vatandaşlar toplumun dezavantajlı kesiminde yer almaya devam ediyor. Üstelik engelli bireyler için oluşturulan özel yerlere dahi halkın saygı kalmamışken... Engelli sürücüler için ayrılan alanlara park edenlerden tutun, engelli girişlerini kapatanlara kadar... Pozitif ayrımcılık şöyle dursun toplum olarak empati yeteneğimizi her geçen gün kaybediyoruz. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’ne özel olarak başarı hikayesiyle göz dolduran ve ayakta alkışlanacak ünlü isimler karşınızda! LUDVING VAN BEETHOVEN Klasik müziğin mihenk taşlarından birini oluşturan ünlü müzisyen... Tam tanımıyla bir müzik dehası. Kulakları duymamasına rağmen tüm dünyaca ünlenen eserlerin sahibi. Müziğini ruhuyla ve yeteneğiyle perçimleyen Beethoven, Almanya’nın Bonn şehrinde fakir ailenin çocuğu olarak doğdu. Alkolik ve despot bir müzisyen babanın oğlu olan Beethoven, müzik hayatına aile bütçesine katkıda bulunmak için kiliselerde piyano çalarak başladı. 7 yaşındayken mzükte klasik akımdan romantik akıma geçişin ilk temsilcilerinden biri oldu. 1798 yılında duyma sorunu yaşamaya başlayan Beethoven 46 yaşında tamamen sağır oldu. Beethoven’in bestelediği eserleri duymaması onun için hiçbir sorun oluşturmadı. Duymadığı ama hissedebildiği notalar sayesinde ölümüne kadar birçok esere imza attı. En bilinen eserlerinden biri olan 9. Senfoni’yi tamamen sağır olduğu dönemde besteledi.

ELİ BOWEN 1844 yılında Amerika’nın Ohio eyaletinde 10 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ayakları beline yapışık olarak doğan Bowen, bir tesadüf eseri ünlü sirk sahipleri Barnum ve Bailey Circus ile tanıştı ve hayatı tamamen değişti. “Bacaksız Akrobar” olarak Avrup turnelerinde boy göstermeye başlayan Bowen’in ünlü kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. RİCK ALLEN 1980’li yıllarda en ünlü rock gruplarından biri olan Def Leppard’ın bateristi Rick Allen, 1984 yılında henüz 21 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucunda sol kolunu kaybetti. Ancak ünlü müzisyenin kolunu kaybetmesi içindeki müzik tutkusunu söndürmedi. Kazadan sonra kendisine oluşturulan özel baterisiyle yüzlerce konsere çıktı. EŞREF ARMAĞAN Görmemesine rağmen resim çizebilen ünlü isim Ankara’da doğdu. 41 yıllık ressamlık hayatında Amerika ve Avrupa’da çok sayıda sergi açtı. Eski Amerikan başkanlarından Clinton’un portresini yaptı. Beyin yapısı Harvard Üniversitesi tarafından incelenen Eşref Armağan’ın görememesine rağmen dünyaca ünlü tablolara imza atabilmesi bilimsel çalışmalara konu oldu.

JIM ABBOTT 1967 yılında sağ eli olmadan doğan Abbott, beyzbol kariyerine 10 yaşındayken başladı. Eyalet turnavısında çeyrek finale kadar çıkan Abbott, 1986 yılında düzenlenen olimpiyatlarda ülkesine altın madalya kazandırdı. Amerika’nın en ünlü takımlarından California Angels, Chicago White Sox ve New York Yankees’in kadrosunda kendisine yer buldu. FRİDA KAHLO 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felci yüzünden bir bacağı sakatlanan Frida, hastalığı nedeniyle hayatı boyunca çok kez bıçak altına yattı. “Tahta Bacak Frida” olarak anılan ünlü ressam sanat hayatının son dönemlerinde ise tamamen yatağa bağlı kaldı. CEMİL MERİÇ Türkiye’nin yetiştirdiği en öneli yazarlar arasında yer alan Cemil Meriç, 38 yaşında görme yeteneğini tamamen kaybetti. Yazarlık hayatının en üretken olduğu dönemleri ise görme yeteneğini tamamen kaybettiği dönemlere tekabül eder. MARK PLAYLE İngiltere’nin sevilen rock gruplarından Minnikin’in gitaristi Mark Playle, sol eli olmayan bir müzisyen. Müziğin engel tanımadığını tüm dünyaya gösteren genç yetenek müzik otoriteleri tarafından geleceğin en büyük sanatçıları arasında gösteriliyor.

OSCAR PISTORIUS 11 aylıkken bacaklarını kaybeden çita lakaplı ünlü atlet, olimpiyatlarda koşan ilk engelli sporcu olarak tarihe geçmeyi başardı. 100, 200 ve 400 metrede dünya şampiyonluğu yaşayan ünlü sporcu hayatı boyunca birçok başarıya imza attı. STEPHEN HAWKİNG 1942 yılında doğan Hawking Beyin Hücreleri Kainatın Gizemleri ile meşgul olan Astro Fizikçi olan Hawking ALS hastasıdır ve tedavisi mümkün olmayan bu hastalığına rağmen evrenin sırlarını anlatan kitapları ve bilimsel çalışmalarıyla tanındı. EDISON Ampülü bulan bilim insanı olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Tomas Alva Edison da işitme engellidir. Karamsarlığa kapılmak yerine hayatına devam eden Edisonun 2500’ yakın buluş yaptığı söylenir. TEDDY PENDERGRASS 1970’li yılların başından itibaren başarılı bir müzisyen olan Teddy Pendergrass 1982 yılında geçirdiği trafik kazasında omuriliğinden yaralanıp felç kaldı. Fakat bu onu ne müzikten ne de sahnelerden uzak bırakabildi. Sahip olduğu yeteneğin peşinden gidip müzik yapmaya devam eden Teddy Pendergrass, ABD’deki engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için yaptığı çalışmalarla da dikkatleri üzerine çekti.