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Sancakay ne demek? Sancakay isminin anlamı nedir? Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli, kaç yaşında?

09.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Sancakay ne demek? Sancakay isminin anlamı nedir? Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sancakay Ilım Morgül Survivor 2021’de gönüllüler takımında yarışıyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Morgül’ün Sancakay isminin anlamı programın izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Sancakay ne demek? İşte detaylar...

Survivor 2021’de gönüllüler takımında yarışan Sancakay Ilım Morgül televizyon izleyicileri tarafından merak edilen iddialı isimlerden bir tanesi oldu. Şimdi izleyiciler tarafından Sancakay isminin anlamı da araştırılıyor. Peki, Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli? İşte iddialı yarışmacı ile ilgili tüm merak edilenler...

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

30 Ocak 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Morgül, İzmir ve Rize’de büyüdü. Spor yaşamına ritmik jimnastik ile başlayan Survivor Sancakay İzmir’de ise futbol kariyerine adım attı. Lise’deyken Rizespor’a transfer olan sporcu, bu şehirde lise öğrenimini tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Rus Dili Edebiyatı bölümünde eğitim alan Morgül, Rusça ve İngilizce dillerine hakim. Ardından eğitim hayatına İstanbul’da devam eden isim, konservatuvarda tiyatro eğitimi alıyor.

Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli?Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli?

sancakay

2 sezon boyunca Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen “Ofsayt” oyununda başrol oynayan isim, 5 senedir de vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini de seslendiren Morgül, aynı zamanda gitar çalıyor. Aynı zamanda Sancakay teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni.

SANCAKAY NE DEMEK?

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılabilen Sancakay ismi birleşik bir isim olarak geçiyor. Mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelen sancak ile bir gök cismi anlamına gelen ay kelimesinin birleşiminden oluşuyor. İsmin, "bayrağın sancağa takılması" veya "üstünde ay olan sancak, bayrak" anlamı taşıdığı düşünülüyor. Bunun yanı sıra bu ismin, "çok güzel bayrak" anlamı da bulunuyor.

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