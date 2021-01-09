Sancakay ne demek? Sancakay isminin anlamı nedir? Sancakay Ilım Morgül kimdir, nereli, kaç yaşında?

Survivor 2021’de gönüllüler takımında yarışan Sancakay Ilım Morgül televizyon izleyicileri tarafından merak edilen iddialı isimlerden bir tanesi oldu. Şimdi izleyiciler tarafından Sancakay isminin anlamı da araştırılıyor. Peki, Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli? İşte iddialı yarışmacı ile ilgili tüm merak edilenler...

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

30 Ocak 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Morgül, İzmir ve Rize’de büyüdü. Spor yaşamına ritmik jimnastik ile başlayan Survivor Sancakay İzmir’de ise futbol kariyerine adım attı. Lise’deyken Rizespor’a transfer olan sporcu, bu şehirde lise öğrenimini tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Rus Dili Edebiyatı bölümünde eğitim alan Morgül, Rusça ve İngilizce dillerine hakim. Ardından eğitim hayatına İstanbul’da devam eden isim, konservatuvarda tiyatro eğitimi alıyor.

2 sezon boyunca Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen “Ofsayt” oyununda başrol oynayan isim, 5 senedir de vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini de seslendiren Morgül, aynı zamanda gitar çalıyor. Aynı zamanda Sancakay teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni.