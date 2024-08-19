Sandık Kokusu’nun Lale’si Seda Türkmen sokakta sırtına astığı o afişle dolaştı!

'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosuna 'Lale Özkan' karakteriyle dâhil olan Seda Türkmen son paylaşımıyla hayvanseverlerden beğeni aldı.

Sokak hayvanları yasasına tepki gösteren ünlü isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Seda Türkmen oturduğu mahalledeki hayvanları korumak için savaş veriyor.

Başarılı oyuncu sokak hayvanları için dağıtılan afişlerden birini sırtını astı.

Yeni sezonda da Sandık Kokusu’na devam edecek olan Türkmen köpeğini gezdirirken sırtına bantladığı “Bu mahallede yaşayan tüm kedi ve köpekler mahalleli tarafından korunmaktadır sahipsiz değildir, dokunulmaz” yazısıyla mesaj verdi.

Seda Türkmen daha önce verdiği bir söyleşide "Her kadın önce insan olarak okunmalı. İster anne, ister eş, ister çocuk ya da hepsi olun. Değerinizi ancak kendiniz belirlersiniz. En adil kararı kendiniz için siz verirsiniz. Dolasıyla insan olarak kendinizi korumaz, hak ve özgürlüğünüzü aramazsanız var olamazsınız. Siz yoksanız, hiçbir şey ve hiç kimse olamaz" demişti.