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  4. Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! Bakanlık, tedavi altına alındığını duyurdu

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! Bakanlık, tedavi altına alındığını duyurdu

24.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen çöl varanı bulundu. Hayvanın bitkin olduğu görülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, çöl varanının veteriner hekimler tarafından tedavi edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! Bakanlık, tedavi altına alındığını duyurdu

Latince ismi Varanus griseus, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen hayvan Şanlıurfa'da görüldü. Genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiği bilinen hayvanın kentte bitkin halde görüldüğü kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi ediliyor. Tedavisinin ardından ait olduğu yere, doğal ortamına yeniden kavuşacak'' sözlerine yer verildi.

YETİŞKİN BİR ÇÖL VARANI 1,2 METREYE KADAR UZAYABİLİYOR

Çöl varanının yaklaşık 1,2 metreye kadar uzayabildiği ve ülkemizde sadece Şanlıurfa'da yaşadığı biliniyor.

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Şanlıurfa

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