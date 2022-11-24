Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü! Bakanlık, tedavi altına alındığını duyurdu

Latince ismi Varanus griseus, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen hayvan Şanlıurfa'da görüldü. Genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiği bilinen hayvanın kentte bitkin halde görüldüğü kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi ediliyor. Tedavisinin ardından ait olduğu yere, doğal ortamına yeniden kavuşacak'' sözlerine yer verildi.

Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi ediliyor.



Tedavisinin ardından ait olduğu yere, doğal ortamına yeniden kavuşacak. pic.twitter.com/IKbmg7NnvD — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 24, 2022

YETİŞKİN BİR ÇÖL VARANI 1,2 METREYE KADAR UZAYABİLİYOR

Çöl varanının yaklaşık 1,2 metreye kadar uzayabildiği ve ülkemizde sadece Şanlıurfa'da yaşadığı biliniyor.