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Şanlıurfa Karahantepe : Tarihin Gizemli Sayfası

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 01.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Karahantepe : Tarihin Gizemli Sayfası

Kadim şehir Urfa insanlık tarihine dair derin geçmişi bize sunmaya devam ediyor. Göbeklitepe ile başlayan derin geçmişin izleri şimdi de Şanlıurfa Karahantepe ile devam ediyor.

Belki Göbeklitepe'den de eski bir geçmişe sahip olan Şanlıurfa Karahantepe'de kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kazı çalışmalarında şu an için ana kayaya oyulmuş heykel başı ve ritüel yerleri keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un twitterdan yaptığı paylaşım (https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1331893253071900672?s=20) tüm Türkiye'de heyecan uyandırdı. Sn Bakan, Karahan Tepe’de, 12500 yıllık 250 den fazla Dikilitaşın keşfedildiğini ve buranın Göbeklitepe’den daha eski bir merkez olabileceğini söyledi.

şanlıurfada yeni keşif karahantepe

KARAHANTEPE NEREDE

Karahantepe, geçmişi zaferlerle dolu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi, Kargalı Mahallesi'nde yer alıyor. Göbeklitepe'ye 59 km uzaklıkta, Şanlıurfa'nın merkezine ise 54 km uzaklıkta yer alıyor.

ŞANLIURFA KARAHANTEPE KAZI ÇALIŞMALARI

Çok önemli bir kazı alanı olan Karahantepe, 1997'de bölgede yapılan yüzey araştırmaları ile keşfedildi. İlk kazı çalışmalarına ise Eylül 2019'da başladı.

ŞANLIURFA KARAHANTEPE KEŞİFLERİ (DİKİLİTAŞLAR VE İNSAN FİGÜRLERİ)

Karahantepe’de şimdiye kadar 250 tane T biçimli dikilitaş keşfedildi. Arkeolojik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada insanlık tarihi Şanlıurfa sayesinde gün yüzüne çıkartılıyor. UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'nin ünü Karahantepe'nin gölgesinde kalabilir. Göbeklitepe’deki dikilitaşların üzerinde bir çok hayvan figürü keşfedilmişken, Karahantepe’de ise insan figürleri olduğunu söyleniyor.

tarihin sıfır noktası karahantepe

Kültür ve Turizm Bakanı’nın sosyal medyada yaptığı Karahan Tepe paylaşımında ise burada bulunan bir heykel başı ön planda gözüküyor. Ana kayaya oyulan heykel başı, yaklaşık 50 cm çapında. Son yapılan arkelojik çalışmalarda ana kayaya oyulmuş 50 cm boyunda heykel başı keşfedilmiş.

Kadim şehir Şanlıurfa'nın her yerinden tarih fışkırıyor. Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'nin yanına Karahantepe'de gelmek üzere. Bölgenin turizm potansiyeline ciddi anlamda katkı sağlayacak olan Karahantepe umarım yepyeni keşiflerle bizi şaşırtmaya devam eder.

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